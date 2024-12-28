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▲劉德華滑跪到一半突變成撲倒，在舞台上慘摔，頭部飛出舞台邊緣。（圖／翻攝自@EnFrMan YouTube）

▲劉德華先前在中國上海開唱時，也曾差點滑出這個升降台。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華透過手寫信跟歌迷朋友報平安。（圖／劉德華IG）

▲劉德華先前也曾踩空舞台「大洞」，當場重摔趴地。（圖／翻攝自微博）

天王劉德華昨（27）日晚間在香港紅勘體育館開唱，表演到一半又發生意外。只見劉德華在約3公尺高的升降台上滑跪，結果竟不小心跌倒，差點摔出舞台，華仔當下更是停頓6秒才回過神繼續唱歌；恐怖畫面讓台下歌迷連連尖叫，事後劉德華也在今（28）日凌晨上傳手寫信跟粉絲報平安，強調「我沒事」，還約大家「夢中見」。劉德華「今天…is the Day」世界巡迴演唱會最近回到香港紅勘體育館開唱，怎料昨日華仔又在舞台上發生意外，他在演唱歌曲〈練習〉時，按照舞台安排，要在升降台上滑跪往女舞者的方向靠近。之前劉德華就曾因這個動作差點飛出舞台，昨日他更是直接在升降台上跌倒，頭部已經超出舞台範圍，讓粉絲看了驚慌尖叫。只見華仔在現場停頓了6秒後，才爬起來坐在升降台邊繼續唱歌，展現處變不驚的舞台風範。今日凌晨劉德華也在IG曬出親筆手寫信，安慰粉絲：「我沒事」，華仔更稱呼粉絲「親愛的家人們」，還對大家喊話：「謝謝您們的愛，夢中見」，可見對粉絲相當重視。手寫信曝光後，歌迷看了也紛紛留言：「你不需要這麼拼，我也還是會愛你」、「好好照顧自己，你已經很棒了」、「華仔的字跡還是這麼好看」、「你是我一生的偶像，永遠支持你」、「希望演唱會平平安安，不要再出事了」。而劉德華這次的巡演確實風波不斷，在中國開唱時還曾失足踩到「舞台大洞」，當場跌倒在地，讓歌迷嚇出一身冷汗。還有次劉德華站在升降台上，不小心弄掉麥克風，他趕緊趴在舞台邊緣撿麥，也讓粉絲覺得驚險萬分，只希望工作人員可以幫忙做好安全措施，保證天王不要再發生意外。