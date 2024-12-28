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台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，日前依貪污等罪起訴民眾黨主席柯文哲等11人，台北地院昨裁定柯等5名在押被告交保。對此，政治評論家吳靜怡今（28）日諷刺，柯文哲主演的蚵仔金權遊戲和魷魚遊戲並列台灣熱搜榜，而這場年度大戲只是第一季，檢調清清楚楚告訴大家，已經掌握了另案「財產來源不明罪」。吳靜怡在臉書表示，恭喜最重視流量的柯文哲，聲量是魷魚遊戲的兩倍，這兩天，全台灣人都在討論他，「柯文哲有沒有罪？連議員應曉薇交保後都能崩潰大喊：『我沒有做錯事、沒有貪污』大家就很清楚了，他們都在演戲，而且他們都知道我們在看他們演戲」。吳靜怡提到，這場年度大戲只是第一季，檢調清清楚楚告訴大家，已經掌握了另案「財產來源不明罪」，現在柯文哲夫妻、彭振聲夫妻即使能接觸串供，要如何解釋累積千萬多筆的不明現金，恐怕不是靠智慧，只能選擇誰來背罪、怎麼切割了！吳靜怡說，當民眾黨朝著李文宗丟石頭的時候，有沒有想過，若老李沒有財產來源不明的可能，目前最壞的，會不會就是柯文哲？吳靜怡質疑，柯文哲、李文宗、沈慶京的第一個交織點是整整齊齊擺放在「魚果市場」證據正在蒐集中，正在盤查而多人開始被約談的就是「北士科案」從前局長到相關公務員，圖利相關的證詞逐一兜攏。吳靜怡提到，別忘民眾黨不惜攻擊郝龍斌到蔣萬安的「台智光案」台北地院一審宣判議員陳重文判刑八年六月、褫奪公權六年，前面講到「北士科」一定會聯動「南港轉運站」。吳靜怡諷刺，柯文哲可以透過媒體發聲了，要不要親口說出「辭職黨主席」？她說，柯文哲自稱為「朕」，朕，能賜你民眾黨生，亦可奪你民眾黨命！泥菩薩都難保自身，難道要拉著台灣第三大政黨一起渡江？吳靜怡質疑，難道黨主席要繼續利用民眾黨公權力成為柯文哲司法官司的保命符，民眾黨立委都被形容成國民黨的夜壺，難道，整個黨都甘願變成朕的便器，柯文哲所有的涉及不法污穢都要一一吞，「柯文哲現在恐怕老實呼吸都比說謊還辛苦，這到底是什麼樣的麻煩生物，製造台灣這麼多厭惡」。