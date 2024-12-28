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台北市前市長柯文哲涉貪污於26日偵查終結，遭求刑28年6月，由於起訴書中未提出準確的時間地點及金流，引起民眾黨立委黃國昌及支持者質疑。對此，律師林智群指出，以實例來看，用「不詳時地」、「交付賄款」去查判決，上百例貪污案都是被判有罪，不會因為交付時間地點不詳就變無罪；他也批評，民眾黨立委黃國昌利用其法律知識誤導民眾，為了政治利益，破壞大家對司法的信任，也是蠻可恥的。林智群指出，一堆小草以為沒寫清楚交賄款的時間地點，就不成立貪污罪，這個觀念是錯的。他說，給賄款的過程通常很隱晦，也不會用匯款方式，本來就很難證明交付賄款的具體時間地點，不過法院還是可以認定，重點是「有沒有交付」，至於什麼時候交付、什麼地方交付，不是重點。林智群進一步說，若用關鍵字「不詳時地」、「交付賄款」去查判決，有百件貪污案都被判有罪，不會因為交付時間地點不詳就變無罪，或這個人就變成被冤枉的，如果用「不詳時地」去查判決，那就更多了，很多偽造文書案件，被告連自己在什麼時候、在哪裡偽造都忘了。林智群提到，在司法實務上，時間地點固然重要，但不是最重要的東西，重點是「你有沒有做壞事？」至於你什麼時候做壞事、在哪裡做壞事，有時候並不是重點，不一定會影響法官的判斷。林智群直言，黃國昌問題在於，利用自己的法律知識（不是執業經驗）誤導民眾，以為只有柯文哲的案子是這樣處理的，進一步導出他要的結論，就是這個案子是政治追殺，「為了自己的政治利益（在民眾黨內取得一定地位），破壞大家對司法的信任，也是蠻可恥的」。