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▲瑞豐夜市的沖繩酥炸大魷魚，炸好後簡單以胡椒鹽調味，吃起來酥香帶Q，又有飽滿鮮甜味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲瑞豐夜市的沖繩酥炸大魷魚，相當厚實，吃起來富有嚼勁。（圖／記者葉盛耀攝）

▲瑞豐夜市的沖繩酥炸大魷魚本來就是人氣攤商，因為《夜市王》節目，業績更上漲3成。（圖／記者葉盛耀攝）

高雄瑞豐夜市囊括上千個攤位，其中號稱是全台「酥炸大魷魚」創始店的人氣攤位的「沖繩酥炸大魷魚」，賣的商品獨孤一味，就是巨無霸尺寸的魷魚，炸得金黃香酥後，再以剪刀切成小塊，並撒上椒鹽，竹籤插起入口，口感厚實，外酥內Q嚼感中透著些許鮮甜汁液。這裡的大魷魚，號稱選用的是大尺寸的阿根廷魷魚，若是沒有切、直接手拿在手上，會看出比臉還要大，一尾120元，若要更大尺寸還有150元的，因為C/P值高又美味，只要一開攤，人潮就沒有間斷過。坊間其實有多家酥炸大魷魚，瑞豐夜市「沖繩酥炸大魷魚」的老闆敏姐總是喜歡挺起胸膛說自己就是「全台酥炸大魷魚的創始店」，並相當有自信地形容自己「始終被模仿、無法被超越」，因為她的炸魷魚不論在尺寸、厚實度、炸功與口味上，就是有獨特優越感。除了選料講究、粉漿裹得薄之外，，才能讓外皮有著夠酥鬆又細緻的口感。而美食節目《夜市王》搜羅全台多家夜市，每週以不同主題讓夜市派出攤商來比賽，再逐一淘汰。上週（12/21）播映「海鮮料理」主題，沖繩酥炸大魷魚代表瑞豐夜市參賽，不僅三位評審前三名名單中都有列出沖繩酥炸大魷魚，也讓瑞豐夜市於原本瀕臨淘汰窘境中，翻轉進入前四名因而進級到總決賽。而敏姐也提到，本週瑞豐夜市「沖繩酥炸大魷魚」也變成許多年輕人爭相來拍照的打卡景點，她也不諱言：「本週業績大概上漲3成。」沖繩酥炸大魷魚地址：高雄市左營區裕誠路、南屏路（瑞豐夜市）電話： 無提供營業時間：18:00~24:00公休：週一、三