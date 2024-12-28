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▲趙露思近來驚爆癱軟送醫，據傳罹患「神經系統疾病」。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思在2020年時她接下古裝愛情喜劇《傳聞中的陳芊芊》後一夜爆紅兩岸，讓她從此成為「流量女星」的代表之一。（圖／八大電視台）

▲國、高中時期的趙露思留著呆萌齊瀏海，一雙無辜的大眼和平易近人的甜笑，直接讓她在網路間成為「初戀系校花女神」。（圖／搜狐娛樂微博）

▲趙露思陸續接下了《且試天下》、《星漢燦爛．月升滄海》、《珠簾玉幕》等時代愛情喜劇，劇劇收視大爆不說，她也在影迷間獲封「古裝女神」的稱號。（圖／珠簾玉幕微博）

▲就連不少業界編劇、導演都忍不住大讚趙露思出色靈動又毫無違和感的演技。（圖／中天娛樂台提供）

中國女星趙露思憑藉《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》和《偷偷藏不住》等劇走紅，日前推出新劇《珠簾玉幕》也再度掀起熱議，她也成為近年來的收視女神。不料趙露思近來卻傳出身體抱恙，癱坐輪椅被送醫急救畫面也跟著流出，令廣大影迷既擔心又心疼，《NOWnews今日新聞》也特意整理出這位敬業女神的介紹，讓讀者們更加認識這位風靡陸劇的「甜寵專業戶」。今年26歲的趙露思並非演員科班出身，直到2017年時她才以電視劇《鳳囚凰》進軍演藝圈，清秀甜美的外型讓趙露思從剛出道就備受討論。2020年時她接下古裝愛情喜劇《傳聞中的陳芊芊》後，演活了劇中跋扈囂張但又傲嬌可愛的三公主「陳芊芊」，這個角色也讓她一夜爆紅兩岸，同年年底的現代劇《我，喜歡你》同樣佳評如潮，讓趙露思從此成為「流量女星」的代表之一。「陳芊芊」爆紅後，趙露思也陸續接下了《且試天下》、《星漢燦爛．月升滄海》、《珠簾玉幕》等時代愛情喜劇，劇劇收視大爆不說，她也在影迷間獲封「古裝女神」的稱號，就連不少業界編劇、導演都忍不住大讚趙露思出色靈動又毫無違和感的演技。在步入演藝圈前，趙露思其實在中國社群平台「貼吧」中早已是個小有名氣的網紅。相較於精緻豔麗的長相，國、高中時期的趙露思留著呆萌齊瀏海，一雙無辜的大眼和平易近人的甜笑，直接讓她在網路間成為「初戀系校花女神」。2016年時她還以網紅的身分參加過選秀節目《超級女聲》，雖然並未獲選，但出眾獨特的長相也讓趙露思漸漸打開知名度。令人意想不到的是這位陸劇女神其實和台灣大有淵源，素人時期的趙露思其實曾來到台灣的私立明道大學的時尚造型系讀過書，雖然僅僅就讀2年就申請國際學位轉往美國西雅圖求學，但她在採訪中談及這段回憶時，也忍不住回味大讚這段時光是自己人生中非常有趣又特殊的經歷，此外女神還偷偷自曝最愛的3樣台灣美食分別是三杯雞、彰化肉圓和綠豆牛奶冰。身為酷愛吃辣的四川人，趙露思初來乍到台灣求學時其實對台灣的飲食習慣難以適應，不過即使如此依然抵擋不了她身為「吃貨」的心，大學時期的趙露思直接在校園美食街裡擺攤賣起了餛飩，誠意滿滿的她每天早上親自跑到彰化的北斗市場採購豬肉，正宗的餛飩在明道大學的師生中深受好評，「露思牌餛飩」至今也仍是粉絲們津津樂道的小故事之一。