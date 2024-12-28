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▲NewJeans昨日在AAA典禮上領到了2個大獎。（圖／翻攝Weverse）

▲閔熙珍是NewJeans的前製作人，也是ADOR的前代理。（圖／閔熙珍IG）

▲NewJeans成員Haerin（左起）、Danielle、Minji、Hanni、Haerin、Hyein上個月召開記者會，自行宣布跟經紀公司ADOR解約。（圖／達志影像）

南韓女團NewJeans與經紀公司ADOR及母公司HYBE鬧翻後，依舊正常出席活動，昨（27）日更在AAA頒獎典禮上，領到最佳藝人、最佳表演團體獎。只見NewJeans 5名成員開心上台領獎，但始終沒喊團名，只說了「大家好」跟粉絲打招呼；除此之外，NewJeans第2次上台時，還大膽在台上說：「謝謝閔熙珍」，提到被開除的前製作人，被視為是挑釁HYBE的舉動。昨日Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）在泰國曼谷舉行，NewJeans也飛到當地出席活動，拿下最佳藝人獎、最佳表演團體獎；5名成員上台領獎時，則刻意不提到團名，想藉此對母公司HYBE表達抗議立場。NewJeans發表得獎感言時提到，「今年大家都辛苦了，雖然這裡很溫暖，但外面天氣很冷，希望大家穿暖一些，小心別感冒！非常感謝我們的成員，還有一直陪伴我們的髮型、化妝和造型師，以及支持我們工作的團隊，非常感謝。當然也要感謝經紀人們！」第2次上台領最佳表演團體獎時，NewJeans更直接向前製作人閔熙珍表達感謝，「謝謝閔熙珍代表，還有謝謝粉絲，看到這麼多手燈真的很感動」。NewJeans此舉被視為對ADOR及HYBE的挑釁，更堅定表達了她們希望恢復閔熙珍職位的訴求。而NewJeans目前主張要與公司解約，ADOR則在12月5日回應，已向法院提起專屬合約效力確認訴訟，並放軟態度希望能與NewJeans「面對面溝通」，強調專屬合約並非可單方面隨意終止的。NewJeans則在宣布要獨立後，開設了全新的IG帳號，目前該帳號已有386萬名粉絲追蹤，可見NewJeans開槓公司後還是有非常多死忠粉絲追隨。