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太陽、獨行俠爆激烈衝突！本季戰績優異的達拉斯獨行俠，在日前的聖誕大戰中傷了主將Luka Doncic，今（28）日來到鳳凰城太陽作客，但雙方卻發生激烈衝突。上半場打完，獨行俠取得55：39的大幅領先，Jusuf Nurkic當下面露不滿走向前場，但疑似和Naji Marshall發生爭執，又回頭走向後場。該場比賽，獨行俠雖然缺少球隊一哥，但靠著Kyrie Irving領軍，以及板凳戰力Maxi Kleber、Spencer Dinwiddie合力砍下30分的支援下，最終以98：89擊敗太陽。