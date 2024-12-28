太陽、獨行俠爆激烈衝突！本季戰績優異的達拉斯獨行俠，在日前的聖誕大戰中傷了主將Luka Doncic，今（28）日來到鳳凰城太陽作客，但雙方卻發生激烈衝突。第三節開端，太陽中鋒Jusuf Nurkic不滿被吹判進攻犯規，和獨行俠的Naji Marshall產生口角爭執，並怒對方搧巴掌，而Naji Marshall也以直拳回擊，所幸迅速被裁判、球隊人員拉開，最終共有3人遭到驅逐出場。
Marshall為隊友出氣 遭Nurkic重搧巴掌
上半場打完，獨行俠取得55：39的大幅領先，不過在第三節剩下9分多鐘時，太陽內線Jusuf Nurkic嘗試低位單打Daniel Gafford，但讓後者跌倒，且明顯伸出左手的手肘，因此被判罰進攻犯規。Jusuf Nurkic當下面露不滿走向前場，但疑似和Naji Marshall發生爭執，又回頭走向後場。
雙方靠近後激烈爭執，且Jusuf Nurkic突然一巴掌打向Naji Marshall的頭部，而Naji Marshall也迅速揮出右拳反擊，而事主Daniel Gafford則是直接將Jusuf Nurkic推倒在地，後續三人都被架開，避免衝突進一步擴大。
最終，經過裁判審視畫面，將有出手的Jusuf Nurkic、Naji Marshall以及Daniel Gafford都驅逐出場。該場比賽，獨行俠雖然缺少球隊一哥，但靠著Kyrie Irving領軍，以及板凳戰力Maxi Kleber、Spencer Dinwiddie合力砍下30分的支援下，最終以98：89擊敗太陽。
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上半場打完，獨行俠取得55：39的大幅領先，不過在第三節剩下9分多鐘時，太陽內線Jusuf Nurkic嘗試低位單打Daniel Gafford，但讓後者跌倒，且明顯伸出左手的手肘，因此被判罰進攻犯規。Jusuf Nurkic當下面露不滿走向前場，但疑似和Naji Marshall發生爭執，又回頭走向後場。
雙方靠近後激烈爭執，且Jusuf Nurkic突然一巴掌打向Naji Marshall的頭部，而Naji Marshall也迅速揮出右拳反擊，而事主Daniel Gafford則是直接將Jusuf Nurkic推倒在地，後續三人都被架開，避免衝突進一步擴大。
最終，經過裁判審視畫面，將有出手的Jusuf Nurkic、Naji Marshall以及Daniel Gafford都驅逐出場。該場比賽，獨行俠雖然缺少球隊一哥，但靠著Kyrie Irving領軍，以及板凳戰力Maxi Kleber、Spencer Dinwiddie合力砍下30分的支援下，最終以98：89擊敗太陽。