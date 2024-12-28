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中職官方在上月29日公布6隊60人契約保留名單，扣除退休選手與自由球員，共有60人未被契約保留，成為戰力外球員，其中無緣連霸的味全龍共有14人遭到戰力外，依序為富邦悍將13人、中信兄弟12人、台鋼雄鷹10人與樂天桃猿、統一獅8人。根據戰力外名單，目前除了廖任磊、賴鴻誠傳出悍將有意網羅，與廖乙忠選擇加入雄鷹龍隊有14人戰力外是6隊最多，投手群有森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、劉家愷和吳秉恩，捕手魏全，內野手吳睿勝、石翔宇和林子宸，外野手邱辰和陳品捷。悍將為第二多有13人遭到戰力外，有投手范柏絜、陳韋霖、蘇捷恩、楊強森、爾曼羅索普、江國謙和陳冠勳，捕手蘇煒智和楊皓然，內野手蔣智賢、黃兆維和賴柏均，外野手戴云真和張宥鈞。今年拿下冠軍的的中信兄弟有15人遭戰力外，除去退休的周思齊，與宣告FA的陳子豪、詹子賢，仍有12人其中8人是投手，包括2021年第2輪選進的陳志杰，以及廖乙忠、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏；捕手有陳家駒和黃鈞聲，內野手有潘志芳，外野手有周委宏。台鋼雄鷹則有10人戰力外，包括投手蕭柏頤、陳翊瑄、翁瑋均、王溢正、張竣凱、賴鴻誠、鄧佳安；捕手邱邦，內野手馬許晧、外野手曾宸佐。統一獅和樂天桃猿各戰力外8人，獅隊扣除旅外的古林睿煬與行使FA的陳韻文、退休的潘威倫和高國慶後，共有4人遭到戰力外是6隊最少，被釋出的選手包括投手宋文華，內野手施冠宇和林益全與外野手唐肇廷。這次共有60人未被契約保留，其中最受關注的絕對是能投先發與後援的陳鴻文，本季他還是一位能常駐一軍的投手，整季主投超過40局，本季防禦率為4.15，被打擊率0.279、三振率15.1%，這三項成績都低於聯盟平均值，本季失速恐是陳鴻文遭到割捨的主因，整季均速只有138.2公里，極速僅剩144公里。至於曾是中職頂尖砲手的蔣智賢，本季他在一軍73個打席中，只繳出OPS+47的火力，各項打擊數據，幾乎都低於聯盟平均值，且純長打率更是只有0，在一軍中僅揮出16支安打，這16支安打皆為短程安打。目前36歲的蔣智賢，成績可說是斷崖式下滑，明年是否還能繼續留在中職仍是未知數。值得一提，蔣智賢距離生涯百轟僅差3支，目前悍將仍在討論是否將他簽回。最後要談到的是遭獅隊釋出的老將林益全，現年39歲的他若明年順利留在中職，生涯薪資將突破億元大關。生涯已經累積2013支安打、210轟、1142分打點的林益全，雖然獅隊未將他放在保留名單，但仍是市場上的熱門選手，據傳除了獅隊外，還有其他球隊與他接觸。