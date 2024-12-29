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▲大谷翔平今年賽季中一度連36次盜壘成功，整季盜壘成功率高達9成37 。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平用一個賽季證明，自己全速跑壘時，能與聯盟史上那些曾經出現過的盜壘王們並駕齊驅。長期觀察MLB生態的日本記者丹羽政善近期發文指出，大谷和已故的大聯盟傳奇球星Rickey Henderson身上有一些相似之處，不過兩人在選擇頭部撲壘、還是用腳滑壘上卻非常不同，他也點出可能的原因。大谷翔平今年賽季出賽159場，打擊率3成10，54支全壘打，130分打點，59盜壘，跑回134分，賽季中一度連36次盜壘成功，整季盜壘成功率高達9成37 。在投手身分遭到「封印」之時，他依舊用全方位的打擊和跑壘技術在影響著比賽。近期MLB「盜壘之神」Rickey Henderson於 12月20日在美國加利福尼亞舊金山加州大學舊金山分校醫學中心傳來逝世的消息，他生涯25季達成1406次盜壘成功，在一眾快腿中仍然鶴立雞群，被公認是聯盟史上最佳盜壘王。日本記者丹羽政善認為，在Henderson和大谷翔平身上，可以看到兩者在盜壘時有許多相似之處，比如他們都對於投手牽制非常敏銳，前道奇隊一壘教練Clayton McCullough就如此評價大谷：「翔平非常注意觀察投手的影片，特別是牽制動作、牽制可能出現的時機與球數，以及投球動作中的細節差異。例如，有些投手在牽制前上半身會略微後仰，而投向本壘時則保持直立。此外，牽制與投向本壘時，手套的位置也可能稍有不同。即便在比賽中，他也會注意這些細節，甚至提醒隊友投手的肘部動作有異常。他的比賽前準備和比賽中的觀察能力都非常強。」而丹羽政善則指出，Henderson自曝生涯早期也曾不在意牽制，但有一年被牽制出局多達36次之後，他開始研究投手動作，從對方的習慣找出啟動時機，「有些打者可以從投手的動作中看出球種，而我則能在一壘上判斷投手是要投向本壘還是進行牽制。如果是擅長快速投球的投手，盜壘會比較困難；但如果是擅長牽制的投手，反而容易盜壘。沒有人能用牽制抓住Rickey。」不過大谷翔平和Henderson在一些方面也有所差別，像是兩人滑壘時的姿勢就不同，Henderson更習慣頭部撲壘，大谷則習慣用腳滑壘，這一點丹羽政善也分享了自己觀察到的可能原因。Henderson曾說自己用頭部撲壘的原因是希望避免傷到腳和膝蓋，雖然這樣也可能導致肩膀或手受傷，但考慮腳是自己生涯最重要的部位，所以他選擇頭部撲壘。因此丹羽政善認為，「大谷則曾在世界大賽中因腳滑壘而導致左肩脫臼。雖然腳滑壘也可能對肩膀造成傷害，但作為一名投手的大谷，採用頭部滑壘的可能性更小。」