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▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤。（圖／元坤運動文創提供）

▲ 2024元坤盃七人制橄欖球賽熱鬧開打。(圖/資料照，元坤運動文創提供)

2024年台北元坤盃大專國際七人制橄欖球邀請賽，將於12月28日至29日在台北田徑場舉行。創辦人杜元坤院長在接受訪問時，分享了他多年來推廣橄欖球的熱情與努力，展現了他以「園丁」之姿耕耘台灣體育的決心。杜元坤表示，今年的元坤盃與以往相比更具規模與國際化。杜院長提到：「能吸引這麼多國外隊伍參賽，說明我們的努力已經得到國際認可，這對台灣橄欖球界來說是莫大的鼓舞。」在今年的比賽中，共有超過500名選手參賽，由250名工作人員提供支持，服務比例達到1比2，顯示了賽事在規模與專業上的不斷提升。作為醫生與橄欖球運動的支持者，杜元坤一直以「園丁」自喻。他認為，體育教會了他許多寶貴的哲學：談到支持台灣體育的動力，杜元坤回憶了一位曾受他幫助的橄欖球員。這名球員因赴日本進修生活費不足而向杜院長求助，多年後，他特地返台探望杜院長，並送上一束花表達感謝。杜元坤也在訪談中呼籲社會改變對運動員的刻板印象。他指出，運動員不僅僅是體育場上的佼佼者，他們也擁有高度的智慧與情商。展望未來，杜元坤透露，明年的元坤盃計劃邀請澳洲與紐西蘭的隊伍參賽，進一步提升賽事的國際地位。他期盼藉由元坤盃的舉辦，讓台灣橄欖球選手能夠在國際舞台上被更多人看見，並成為體育界的驕傲。他說：「我的夢想是透過元坤盃，將台灣的橄欖球推向世界，讓這片花園開滿花，結滿果實。」