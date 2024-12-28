2024年台北元坤盃大專國際七人制橄欖球邀請賽，將於12月28日至29日在台北田徑場舉行。本屆賽事不僅吸引了來自日本、新加坡、韓國的七支國際強隊，更有來自國內多所大專院校的選手齊聚一堂，共同為榮耀而戰。創辦人杜元坤院長在接受訪問時，分享了他多年來推廣橄欖球的熱情與努力，展現了他以「園丁」之姿耕耘台灣體育的決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜元坤表示，今年的元坤盃與以往相比更具規模與國際化。來自日本的關西大學、拓殖大學、名古屋大學與天理大學，新加坡的南洋理工學院與管理學院，以及韓國首爾大學，均主動申請參賽，顯示元坤盃已逐漸成為亞洲重要的橄欖球賽事之一。杜院長提到：「能吸引這麼多國外隊伍參賽，說明我們的努力已經得到國際認可，這對台灣橄欖球界來說是莫大的鼓舞。」

在今年的比賽中，共有超過500名選手參賽，由250名工作人員提供支持，服務比例達到1比2，顯示了賽事在規模與專業上的不斷提升。杜元坤強調，這樣的安排在國際賽事中並不多見，目的在於為選手打造更完善的比賽體驗，讓他們能專注於場上的每一場比拚。

▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤。（圖／元坤運動文創提供）
▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤。（圖／元坤運動文創提供）
杜元坤當橄欖球「園丁」

作為醫生與橄欖球運動的支持者，杜元坤一直以「園丁」自喻。他認為，體育教會了他許多寶貴的哲學：跌倒會痛，爬起來繼續努力，最終挑戰對手並迎接勝利。「這種精神不僅適用於橄欖球場，也適用於人生的每一個階段，無論是在醫學領域，還是生活中遇到的挑戰，都讓我受益良多。」

談到支持台灣體育的動力，杜元坤回憶了一位曾受他幫助的橄欖球員。這名球員因赴日本進修生活費不足而向杜院長求助，多年後，他特地返台探望杜院長，並送上一束花表達感謝。杜院長笑著說：「這束花讓我覺得整個花園開滿了花，這是我持續努力的最大動力。」

杜元坤也在訪談中呼籲社會改變對運動員的刻板印象。他指出，運動員不僅僅是體育場上的佼佼者，他們也擁有高度的智慧與情商。他說：「我們體育人其實和讀書人一樣聰明，只是選擇在體育領域發光發熱。我們需要更多人尊重並支持運動員，認可他們的努力與成就。」

展望未來，杜元坤透露，明年的元坤盃計劃邀請澳洲與紐西蘭的隊伍參賽，進一步提升賽事的國際地位。他期盼藉由元坤盃的舉辦，讓台灣橄欖球選手能夠在國際舞台上被更多人看見，並成為體育界的驕傲。他說：「我的夢想是透過元坤盃，將台灣的橄欖球推向世界，讓這片花園開滿花，結滿果實。」

▲ 2024元坤盃七人制橄欖球賽熱鬧開打。(圖/資料照，元坤運動文創提供)
▲ 2024元坤盃七人制橄欖球賽熱鬧開打。(圖/資料照，元坤運動文創提供)

橄欖球／台北元坤勇奪企業聯賽三連霸　創辦人杜元坤霸氣加碼獎金

第三屆台灣企業橄欖球聯賽　台北元坤34：15擊敗長大海洋奪三連霸

元坤盃／大專盃七人制橄欖球邀請賽更國際化　吸引日媒來台參訪

元坤盃／邁入第五屆更國際化！創辦人杜元坤透露：抱著橄欖球入睡

關鍵字