2024年台北元坤盃大專國際七人制橄欖球邀請賽，將於12月28日至29日在台北田徑場舉行。本屆賽事不僅吸引了來自日本、新加坡、韓國的七支國際強隊，更有來自國內多所大專院校的選手齊聚一堂，共同為榮耀而戰。創辦人杜元坤院長在接受訪問時，分享了他多年來推廣橄欖球的熱情與努力，展現了他以「園丁」之姿耕耘台灣體育的決心。
杜元坤表示，今年的元坤盃與以往相比更具規模與國際化。來自日本的關西大學、拓殖大學、名古屋大學與天理大學，新加坡的南洋理工學院與管理學院，以及韓國首爾大學，均主動申請參賽，顯示元坤盃已逐漸成為亞洲重要的橄欖球賽事之一。杜院長提到：「能吸引這麼多國外隊伍參賽，說明我們的努力已經得到國際認可，這對台灣橄欖球界來說是莫大的鼓舞。」
在今年的比賽中，共有超過500名選手參賽，由250名工作人員提供支持，服務比例達到1比2，顯示了賽事在規模與專業上的不斷提升。杜元坤強調，這樣的安排在國際賽事中並不多見，目的在於為選手打造更完善的比賽體驗，讓他們能專注於場上的每一場比拚。
杜元坤當橄欖球「園丁」
作為醫生與橄欖球運動的支持者，杜元坤一直以「園丁」自喻。他認為，體育教會了他許多寶貴的哲學：跌倒會痛，爬起來繼續努力，最終挑戰對手並迎接勝利。「這種精神不僅適用於橄欖球場，也適用於人生的每一個階段，無論是在醫學領域，還是生活中遇到的挑戰，都讓我受益良多。」
談到支持台灣體育的動力，杜元坤回憶了一位曾受他幫助的橄欖球員。這名球員因赴日本進修生活費不足而向杜院長求助，多年後，他特地返台探望杜院長，並送上一束花表達感謝。杜院長笑著說：「這束花讓我覺得整個花園開滿了花，這是我持續努力的最大動力。」
杜元坤也在訪談中呼籲社會改變對運動員的刻板印象。他指出，運動員不僅僅是體育場上的佼佼者，他們也擁有高度的智慧與情商。他說：「我們體育人其實和讀書人一樣聰明，只是選擇在體育領域發光發熱。我們需要更多人尊重並支持運動員，認可他們的努力與成就。」
展望未來，杜元坤透露，明年的元坤盃計劃邀請澳洲與紐西蘭的隊伍參賽，進一步提升賽事的國際地位。他期盼藉由元坤盃的舉辦，讓台灣橄欖球選手能夠在國際舞台上被更多人看見，並成為體育界的驕傲。他說：「我的夢想是透過元坤盃，將台灣的橄欖球推向世界，讓這片花園開滿花，結滿果實。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在今年的比賽中，共有超過500名選手參賽，由250名工作人員提供支持，服務比例達到1比2，顯示了賽事在規模與專業上的不斷提升。杜元坤強調，這樣的安排在國際賽事中並不多見，目的在於為選手打造更完善的比賽體驗，讓他們能專注於場上的每一場比拚。
杜元坤當橄欖球「園丁」
作為醫生與橄欖球運動的支持者，杜元坤一直以「園丁」自喻。他認為，體育教會了他許多寶貴的哲學：跌倒會痛，爬起來繼續努力，最終挑戰對手並迎接勝利。「這種精神不僅適用於橄欖球場，也適用於人生的每一個階段，無論是在醫學領域，還是生活中遇到的挑戰，都讓我受益良多。」
談到支持台灣體育的動力，杜元坤回憶了一位曾受他幫助的橄欖球員。這名球員因赴日本進修生活費不足而向杜院長求助，多年後，他特地返台探望杜院長，並送上一束花表達感謝。杜院長笑著說：「這束花讓我覺得整個花園開滿了花，這是我持續努力的最大動力。」
杜元坤也在訪談中呼籲社會改變對運動員的刻板印象。他指出，運動員不僅僅是體育場上的佼佼者，他們也擁有高度的智慧與情商。他說：「我們體育人其實和讀書人一樣聰明，只是選擇在體育領域發光發熱。我們需要更多人尊重並支持運動員，認可他們的努力與成就。」
展望未來，杜元坤透露，明年的元坤盃計劃邀請澳洲與紐西蘭的隊伍參賽，進一步提升賽事的國際地位。他期盼藉由元坤盃的舉辦，讓台灣橄欖球選手能夠在國際舞台上被更多人看見，並成為體育界的驕傲。他說：「我的夢想是透過元坤盃，將台灣的橄欖球推向世界，讓這片花園開滿花，結滿果實。」