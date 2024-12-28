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▲趙薇離婚。（圖／翻攝自趙薇微博）

▲趙薇（右）與富商老公黃有龍離婚。（圖／翻攝自微博）

趙薇今（28日）在微博發聲，宣布和黃有龍離婚，「我多年前已以正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除，任何關於他的事件，言論或新聞報導都與我無關。」趙薇憑藉《還珠格格》小燕子一角爆紅，2021年突然被中國列為「劣跡藝人」封殺，沉寂3年的她，近來因捲入黃有龍財務糾紛，遭創投公司提告，如今為了把自己撇乾淨，大動作發布離婚聲明，和黃有龍切割。趙薇2008年和富商黃有龍結婚，黃有龍近來捲入財務糾紛，根據港媒報導，智擇創投有限公司在今年10月向香港高等法院提起訴訟，指控黃有龍欠債7.53億港幣，加上過去曾被香港財務公司提告，以及豪宅租金、雜費，加總黃有龍在香港的債務高達45億台幣，趙薇被封殺後低調度日行蹤成謎，直到瓊瑤離世才重新再度於微博發文悼念，被指是為復出做準備，也有人猜測可能是為了要替丈夫還債。不過趙薇今大動作發聲，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除，任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關，我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導，謝謝大家。」