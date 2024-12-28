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▲黃曉明昔日向趙薇3度告白，卻都慘遭拒絕。（圖／翻攝自黃曉明微博）

▲趙薇（右）與葉茂青（左）當時愛得熱烈，連雙方家長都見過面了，正當外界期盼他倆的喜訊時，2001年初趙薇證實分手。（圖／翻攝自微博）

▲汪雨（右）不惜運用資源讓趙薇（左）到香港發展，當時還拍了《少林足球》風靡兩岸三地。（圖／翻攝自微博）

▲如今趙薇（左）與黃有龍（右）長久婚姻已劃上句號，令人嘆息萬分。（圖／翻攝自微博）

女星趙薇因演出《還珠格格》小燕子一角暴紅，爾後演而優則導，也發行過音樂作品，堪稱是演藝界全方位藝人，個人生活方面，擁有美艷外型的趙薇受到不少追求者愛慕，終於在2008年與新加坡籍商人黃有龍結婚，婚後育有1女及黃有龍的一名繼子，一家四口幸福美滿，怎料今（28）日趙薇無預警宣布夫妻倆多年前已離婚，「我們的婚姻關係在法律上早已解除」對此，《NOWnews今日新聞》整理出趙薇過往4段情史，她不僅與初戀范雨林鬧上法庭、被恐怖情人葉茂青吼叫，還曾拒絕黃曉明的追求告白，帶你／妳一塊來回顧。趙薇初戀情人是演員范雨林，兩人在藝術學員表演課堂上結識並相戀，1996年趙薇考上北京電影學院，兩人因分隔兩地決議分手，沒想到隔年7月媒體傳出「范雨林是趙薇的初戀情人」和「你的男朋友叫什麼名字，是那個范雨林嗎？」等流言，讓趙薇怒斥范雨林借她炒作蹭熱度，後來遭到范雨林以毀損名譽提告，當時兩人感情事鬧得沸沸揚揚，好在透過私下協商溝通後，范雨林最終撤銷告訴。另外，趙薇與黃曉明是北京電影學院表演系的同班同學，關係十分要好，在1997年黃曉明終於向趙薇表達愛意，前後向她告白過3次，都慘遭趙薇拒絕，當時她表示，「因為我自己是受過傷，所以不要有讓別人有受傷的機會，明明當時（對黃曉明）沒有感覺和想法，不去讓別人多想」，而黃曉明闖蕩演藝圈過程被問及這段過往，他也毫不諱言，「她是我初戀的對象，只是我單方面的喜歡她，覺得很美很美，天仙也不過就是如此。」接著，趙薇與富商葉茂青因《還珠格格》選角搭上關係，當時兩人愛得濃情蜜意，在葉茂青面前趙薇宛如小女人一般備受寵溺，小倆口愛得熱烈連雙方家長都見過面了，正當外界期盼他倆的喜訊時，2001年初趙薇證實分手，並吐露背後原因是「緣於過去我對葉茂青總是言聽計從，竟養成他習慣人前對我大呼小叫。我決心脫離這樣的大男人，主動提出分手。」與葉茂青分手沒多久，2003年11月趙薇與汪道涵兒子汪雨相戀的消息傳出，原來透過友人介紹小倆口相識，男方不惜運用資源讓趙薇到香港發展，當時還拍了《少林足球》風靡兩岸三地，2004年7月兩人同遊香港的照片曝光戀情間接證實，就這樣小倆口談了兩年的感情，直到2005年7月，週刊拍到汪雨與另一位女星黃奕親密照片，讓趙薇痛徹心扉，7月底她親口向外界公開分手消息。最後，趙薇在王菲的飯局上認識了黃有龍，男方對趙薇深深著迷開始展開追求，不論是送名牌昂貴禮物或貼心接送舉動都沒少，2人情投意合感情十分穩定，在2008年登記結婚，2010年迎接寶貝女兒「小四月」，有別於其他嫁給富商的女星，趙薇依舊穩定自己的演藝事業，而老公黃有龍則大力支持她的夢想，不惜用金錢或支援協助她，沒想到如今兩人長久婚姻已劃上句號，令人嘆息萬分。