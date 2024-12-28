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▲趙薇宣布與黃有龍已離婚，要大家別把她捲入虛假關聯、無根據的報導。（圖／翻攝自趙薇微博）

中國48歲女星趙薇2008年與新加坡籍富商黃有龍結婚，今（28）日她拋出震撼彈，公開自己已經離婚的消息，與黃有龍沒有法律上的關係；趙薇更無情放話：「關於他的事件、言論、新聞報導都與我無關」。而黃有龍據傳在香港負債高達45億台幣，就連名下豪宅都是租的，約1200萬元台幣的租金同樣沒繳，被物業公司提告追討。趙薇與黃有龍過去不僅是夫妻更是生意夥伴，但趙薇3年前被中國官方以不明理由封殺，名下公司收入也受到影響，這恐怕也進一步導致夫妻關係出現裂痕。據悉，黃有龍近年的財產狀況也不是很理想，近日更遭智擇創投有限公司提告，拖欠本金和利息共計約7.53億港幣（約32億元台幣）。而黃有龍先前也在香港欠下巨額債務，他和一名擔保人遭某財務公司追討近3億港幣（約12.7億元台幣），等於黃有龍在香港積欠的債務已經高達45億台幣了。除此之外，黃有龍在香港荃灣住的某棟豪宅也是租的，他去年同樣被一間物業（房地產）公司告上法院，稱他拖欠280萬港幣（約1200萬元台幣）的租金及管理費，種種跡象都顯示黃有龍似乎已瀕臨破產，而趙薇在此刻宣布正式離婚，很難讓人不多做聯想。