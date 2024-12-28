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▲奧莉薇荷西Olivia Hussey過世。（圖／IG）

英國演員奧莉薇荷西（Olivia Hussey）1968年在電影《殉情記》中飾演茱麗葉，因清純甜美的臉蛋被封為「最美茱麗葉」，且精湛的演技也讓她拿下金球獎，從此一舉得名，不過這部片也有黑暗內幕，她2年前和男主角一起向片商提告，指控導演誘騙他們拍全裸畫面。沒想到今（28）日稍早卻傳出噩耗，她被證實已在12月27日因癌症過世，享壽73歲。奧莉薇荷西的IG今日發文指出，她已經在27日因為癌症過世，「她在親人的陪伴下，安詳的在家中離世，她是一個了不起的人，她的溫暖、智慧和純潔善良，感動了所有認識她的人。」一名電影製片人也證實，奧莉薇荷西2008年被診斷出罹患乳腺癌，2018年復發，沒想到如今就因為癌症離開世人。奧莉薇荷西1951年4月17日在阿根廷出生，最知名的代表作就是她在年僅16歲的時候拍攝的電影《殉情記》，當時她出演的茱麗葉因為出眾的外型，擄獲大票粉絲，更因為演技奪下金球獎年度新星女演員和義大利電影金像獎最佳女主角，之後她也曾出演過《女生驚魂記》、《尼羅河上謀殺案》等。不過2022年奧莉薇荷西和《殉情記》男主角雙雙出面指控，當年在拍攝前明明說好可以穿肉色衣服上場，之後他們在不知情的狀況下，被導演要求拍全裸戲，還說「一定要全裸才能完成拍攝」，讓他們相當傻眼，不過當時還是青少年的他們不懂得反抗，只好照做，導致他們後續多年來都承受巨大壓力，因此2人最終決定提告，求償5億美元（約新台幣164億元），沒想到如今卻傳出奧莉薇荷西的死訊。