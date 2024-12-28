美國紐約州總檢察長辦公室，27日公開幾段執法人員隨身攜帶的密錄器影片，顯示該州一間矯正設施（監獄）內，1名黑人囚犯戴著手銬腳鐐，被多名獄警拳打腳踢，事後傷重不治。
綜合《CNN》等美媒報導，死者是43歲的布魯克斯（Robert Brooks），2017年時，他因為犯下一級傷人罪而被判處12年監禁，並於本月9日被轉移至奧奈達郡（Oneida County）的馬西懲教所（Marcy Correctional Facility）。
影片顯示，布魯克斯在雙手被反銬的情況下，於體檢室遭到多名獄警毆打，臉上血跡斑斑，獄警們還將某些像是布的東西，塞進布魯克斯的嘴裡，然後用手、鞋子等物，反覆打他的臉、胸部、腿腳、股溝等部位。
後來，布魯克斯看上去已奄奄一息，幾乎喪失意識，卻仍被粗暴的脫掉衣服，然後放到病床上。
布魯克斯於事發隔天（10日）因傷勢過重死亡，法庭文件顯示，主要死因是頸部受壓窒息，而且是由他人行為導致的。
紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，這些影片內容「令人震驚和不安」，承諾對此事展開全面調查；州長霍楚（Kathy Hochul）亦對此事表示憤怒和震驚，已下令解僱涉事的13名獄警、1名醫護人員。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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後來，布魯克斯看上去已奄奄一息，幾乎喪失意識，卻仍被粗暴的脫掉衣服，然後放到病床上。
布魯克斯於事發隔天（10日）因傷勢過重死亡，法庭文件顯示，主要死因是頸部受壓窒息，而且是由他人行為導致的。
紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，這些影片內容「令人震驚和不安」，承諾對此事展開全面調查；州長霍楚（Kathy Hochul）亦對此事表示憤怒和震驚，已下令解僱涉事的13名獄警、1名醫護人員。
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