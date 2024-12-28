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2025年將到來，美國總統當選人川普（Donald Trump）準備上任，全球關注川普將帶來的效應，摩根士丹利（Morgan Stanley）近期發表題為「2025年十大驚奇」（Top 10 Surprises of 2025）的報告，大膽預測美元將在明年出乎眾人意外崩跌，對此，財信傳媒董事長謝金河研判，美元要崩潰覺得機率很小，除非這個世界又有一個大國崛起。謝金河表示，2024年即將走入歷史，摩根士丹利提出2025金融市場的10大驚奇，大膽預測美元會崩跌，從目前的108跌到101，對比美國銀行看好美國繁榮，看好美元，美債，及虛擬貨幣。美國銀行認為美國將獨享「通脹的繁榮」，其他市場則面臨「通縮的衰退」。這兩個版本正呈現完全不同的預測，他比較認同後者。謝金河細數，這些年看衰美國及美元的專家可以排隊一大串，像末日博士魯比尼，富爸爸的作者羅伯特清崎，差最多的是吉姆羅傑斯，這20多年來，他看好中國，人民幣及商品，每年都說美國股市要崩潰，美元霸權地位結束，但結果都和他相反。謝金河提到，摩根大通的Jamie Dimon也是美國的大空頭，他認為美國要加息到7到7.25%，美國才能抵抗通貨膨脹，這些年他非常看壞美國經濟。他也一度大嘴巴說摩根大通會活得比中國共產黨久，第二天就改口道歉！隨著2024年快結束，謝金河認為，世界集中化趨勢愈來愈鮮明，美國市值前3大的企業市值逾10兆美元，超過上海，深圳股市的總合，美國前5大市值公司加起來逾15兆美元，一家蘋果市值超過英國，法國，德國一個國家的股市總合。謝金河回溯，前次川普上台主張弱勢美元，他一直掛在嘴邊的「美元那麼強勢，如何與中國競爭？現在供應鏈轉移，川普警告不使用美元的金磚國家要課100%關稅，他的下一個未來是強勢美元，美元崩潰機率不大。最後，謝金河強調，美國利率在4%以上，美元和美債回報率都比其他國家高，美國仍是吸金大國，美元要崩潰，他覺得機率很小，「除非這個世界又有一個大國崛起！」