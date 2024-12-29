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▲NOKE忠泰樂生活跨年夜指定時段免費停車。（圖／取自官網）

12月31日跨年夜百貨營業到幾點？雖跨年當天是上班日，不過由於元旦1月1日放假，新光三越、SOGO等都調整成例假日前一天的營業時間，延長至晚間10時關門，其中台北101觀景台配合煙火施放，提早至晚間7時關閉。此外，「NOKE忠泰樂生活」為了方便民眾開放觀賞煙火，更是開放晚間9時至2025年1月1日凌晨1時，無論是汽機車都可免費停車。12月31日館內14家主題餐廳及輕食，延長營業至23:00；12月31日晚間9時至2025年1月1日凌晨1時，「跨年尖峰4小時」NOKE停車場機車、汽車都免收費。改採假日營業時間 11:00至22:00改採假日營業時間 11:00至22:00：遠百信義A13營業時間至22:00，12/31當日有三家餐飲開放跨年訂位，旭集 、新麻辣營業至 01:00，Hooters營業至02:00， Hooters跟新麻辣 訂位額滿， 旭集訂位9成滿，如需訂位顧客 需把握最後機會訂位。Global Mall 12月31日營業時間為早上11點至晚上10點，部分餐廳將延長營業時間（視現場而定）12/31觀景台營業時間調整至10:00-19:00；購物中心採假日營業時間到晚間10點例假日（1/1）前一日營業時間為11:00-22:00改採假日營業時間 11:00至22:00華泰名品城12月31日維持平日營業時間11:00~21:00；元旦1月1日11:00~22:0012月31日誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台中480等各店11:00至22:00，百貨店點則配合業主公告時間。大葉高島屋改採假日營業時間 11:00至22:00