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▲趙薇和黃有龍早就離婚。（圖 / 翻攝自趙薇微博）

48歲的中國女星趙薇今（28）日宣布和結婚16年的丈夫黃有龍「早就離婚」，過去她曾在訪談時提到，「什麼年紀做什麼事，是放屁。」當年因為被父母催婚，丈夫出現的時機點太好，就踏入婚姻，如今黃有龍捲入債務糾紛，趙薇頻被猜是為了替丈夫還債有意復出，她也大動作切割。趙薇過去曾在戲劇《聽見她說》的採訪活動中與中國媒體聊到，「如果不是我父母婚姻非常幸福，給了我某種錯覺，我是不會那麼早結婚的。」更在其他訪談中提及，「什麼年紀做什麼事，是放屁。」而《聽見她說》正是趙薇發起，以女性在社會中會遇到的故事與困境為起點，告訴所有女性，「妳不是孤獨的。」更希望大眾關心女性議題。趙薇2008年和富商黃有龍結婚，黃有龍近來捲入財務糾紛，根據港媒報導，智擇創投有限公司在今年10月向香港高等法院提起訴訟，指控黃有龍欠債7.53億港幣，加上過去曾被香港財務公司提告，以及豪宅租金、雜費，加總黃有龍在香港的債務高達45億台幣，趙薇被封殺後低調度日行蹤成謎，直到瓊瑤離世才重新再度於微博發文悼念，被指是為復出做準備，也有人猜測可能是為了要替丈夫還債。不過趙薇今大動作發聲，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除，任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關，我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導，謝謝大家。」