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前NFL球星Cam Newton近日在節目中表示「棒球正在死去」，引發棒球界廣泛反彈。這番言論被現役球員和球迷直接打臉，其中日籍球星大谷翔平所簽下的天價合約，成功為棒球注入新能量，吸引大批新球迷，進場人數和收視率都穩定增長，因此Newton的言論被批評為毫無根據。Newton在美國脫口秀《4th＆1 With Cam Newton》中直言：「棒球是一項正在死去的運動，現在誰還在關注棒球？」甚至預測未來20年內女子職業籃球聯盟（WNBA）將在人氣上超越棒球。這段話公開後迅速引發爭議。節目還附上大谷翔平效力天使隊時的照片，讓支持棒球的媒體與球迷難以接受。FOX體育分析師Ben Verlander直指Newton的發言荒謬，表示：「完全不了解棒球的人，卻說出了毫無根據的話。」Newton的言論招致多位現役球員的不滿。多倫多藍鳥隊救援投手Eric Swanson在社群媒體上直接回擊：「想想史上最高的運動合約是哪一項，再想想現任美聯MVP的國籍吧。」Swanson所指的大谷翔平與Juan Soto締造了棒球史上的天價合約。今年大谷與洛杉磯道奇隊簽下10年總額7億美元天價合約，而Soto則與大都會隊簽下15年總額7億6500萬美元史上最大張合約，刷新體壇歷史紀錄。儘管Newton聲稱棒球失去吸引力，但數據顯示，棒球運動仍持續蓬勃發展。大聯盟透過規則改革縮短比賽時間、增加比賽節奏，加上大谷翔平等球星的吸引力，球場觀眾人數和票房收入逐年穩定增長。在全球範圍內，棒球明星如大谷翔平的影響力跨越國界，不僅帶動棒球熱潮，更吸引大量新球迷。事實證明，棒球不僅沒有走向沒落，反而在持續吸引年輕觀眾，並成功與其他運動分庭抗禮。