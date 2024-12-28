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▲喬幼（右）和老公在半夜倉皇逃離，當時水已經接近他們的小腿肚。（圖／喬幼提供）

喔台語天后喬幼（YoYo）睽違5年終於推出專輯《幼見•芒果花》，日前先行曲〈芒果花〉一曝光，海內外讚聲滿滿。但其實這首由喬幼親自譜曲、金曲大師武雄共同填詞的新版〈芒果花〉，背後有個「遇水則發」的故事，原來是為了籌備新專輯焦頭爛額的喬幼，遭遇寫歌撞牆期，乾脆轉念赴泰國慶生兼找靈感，沒想到在生日當天在清萊遇上80年來最大水災，喬幼和老公半夜涉水逃離渡假村。喬幼等待5年終於重返歌壇，但她從不停下腳步，更轉型為創作歌手，最新主打歌〈芒果花〉，是她與武雄老師的心血結晶，詞曲以「芒果公主」喬幼出身的台南玉井五代芒果世家為背景，歌頌為人父母辛勞一生，只為給一家老小最安穩、最美好的生活。這首歌也是喬幼獻給家中父母親的歌曲，希望光榮家中兩老，十分孝順！但其實〈芒果花〉 創作時一開始卻不是那麼順利，喬幼總寫不到滿意的旋律，面臨主打歌「難產」，讓她開始吃不下、也睡不好。當時剛好接近她的生日，先生便邀她出國散心兼慶生，她也乾脆轉念就飛泰國來個清萊之旅，果然換個時空就讓喬幼心曠神怡，就在生日當天，晚餐後極度放鬆，她在睡夢中居然靈感來了，接著不到10分鐘就完成了〈芒果花〉的旋律，讓喬幼幾個月來心中的一顆大石落地。但沒想到外面雨越下越大，到了半夜，他們下榻的渡假村旁邊的河流水勢越來越湍急，水聲越來越大，最後響起了警報，所有住客被喚醒逃生，喬幼和老公一出房門被眼中情景嚇呆，只見地面一片汪洋，急忙涉水往外面跑，當時大約淹到小腿肚，過沒多久甚至到腰部，最後大家乘船撤離。後來看新聞報導才得知，這是清萊80年來最大的水災。