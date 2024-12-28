中華民國足球協會今(28)日舉行「2024年度頒獎典禮」，其中年度最大獎由南市台鋼陳威全和高雄ATTACK若林美里，則分別斬獲男、女企甲MVP。
高雄Attackers女足本季以34分積分力壓航源的29分，助高雄一舉封后。也成為繼花蓮與台中藍鯨之後，木蘭聯賽歷來第3支王者，而主力球星若林美里也連兩屆獲得木蘭女足MVP。
另外，守門員潘文傑（南市台鋼）和三木良美（高雄Attackers）則榮獲金手套獎。進攻獎則由柯爾特斯（南市台鋼）與薩瓦拉克彭甘（台中整體）摘得，前者於21場比賽攻入13球，後者在15場比賽，踢進9球，展現極大的攻擊火力。
年度最佳總教練榮耀，則由冠軍隊總教練Raphaël Blanchon（南市台鋼）與豬口武志（高雄Attackers）摘得，表現備受肯定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，守門員潘文傑（南市台鋼）和三木良美（高雄Attackers）則榮獲金手套獎。進攻獎則由柯爾特斯（南市台鋼）與薩瓦拉克彭甘（台中整體）摘得，前者於21場比賽攻入13球，後者在15場比賽，踢進9球，展現極大的攻擊火力。
年度最佳總教練榮耀，則由冠軍隊總教練Raphaël Blanchon（南市台鋼）與豬口武志（高雄Attackers）摘得，表現備受肯定。