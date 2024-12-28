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巴拉圭飲料大廠「Frutika」宣布，將在2年宣布回歸台灣市場，廠商主管還表達，公司相當重視台灣市場，這對巴拉圭國內經濟產生重要影響，能為上千人創造直接就業機會。根據《Redix》報導，Frutika參加2024台北食品展（FoodTaipei）後，在法國知名跨國企業家樂福幫助下重返台灣。Frutika公司以諸多類型的果汁聞名，在西班牙、智利、烏拉圭等地也有發展業務。Frutika的對外貿易主管岡薩雷茲（Amanda González）強調，他們非常重視重新進到台灣這樣1個重要市場的機會，「經過2年的努力，我們再次征服了像台灣這樣要求嚴格且遙遠的市場，吸引亞洲並不是1件容易的事，現在的挑戰就是隨著時間推移，保持下去」。台巴經濟合作協定（ECA）在2018年生效後，去年台巴雙邊貿易總額較ECA生效前成長3倍，岡薩雷茲也提到，雙邊貿易合作協定無疑讓巴拉圭能夠領先其他國家。Frutika也將重返台灣視為開拓亞洲市場的一劑強心針，希望能夠在全球市場建立影響力。