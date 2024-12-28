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▲鄭雨盛（左）和模特兒出身的文佳菲（右）遭爆有私生子後，鄭雨盛便對外表示兩人不會結婚，但會一同養育兒子。（圖／IG tojws、iamchocobi）

▲文佳菲在社群上公開發聲，坦言確實和鄭雨盛交往過，但自己並無脅迫鄭雨盛結婚，小孩的出生也絕非意外。（圖／IG iamchocobi）

韓劇男神鄭雨盛與辣模文佳菲（Moon Gabi）未婚產子，對此鄭雨盛對外堅稱不會與文佳菲結婚，但會負起養育責任，更有韓媒公開內幕，指出文佳菲只是鄭雨盛的床伴，而非正牌女友。如今文佳菲沉默超過1個月，今（28）日無預警發聲，指出「小孩的出生並非失誤」，更表示兩人一直到2023年12月31日時，都是穩定交往中的關係。根據日前D社報導，35歲的文佳菲在今年3月生下一名男嬰，孩子的爸是影帝鄭雨盛，兩人在2022年初次相遇，一見鍾情後保持聯繫而發展成情侶，以結婚為前提交往，不過去年6月文佳菲發現懷孕，鄭雨盛也承諾會負起養育的責任。事件爆發後，鄭雨盛和文佳菲的「床上關係」，不斷遭到外界瘋傳，對此鄭雨盛從未正面回應，而文佳菲則是始終保持沉默，當時更有韓媒爆料，文佳菲曾拿小孩威脅鄭雨盛和她結婚。如今文佳菲在社群上發文反擊，透露自己的不理不睬都是為了保護孩子，並用「那個人」代指鄭雨盛，指出自己從沒拿小孩當作要脅，逼迫鄭雨盛和自己結婚，「我和那個人是從2022年某個聚會見面後，對彼此的了解越來越深，然後好好地交往，直到2023年最後1天都還在交往，2024年1月的某天是我們見過的最後1天，後來就再也沒見過孩子的爸爸，不只如此，文佳菲遺憾表示兩人緣分已盡，「」更爆料兩人的孩子並非「失誤」，「與孩子的見面也是我們兩個身為父母所做出的選擇，肚子裡的孩子一起悸動、一起笑的每個幸福瞬間都是肯定的，，我認為這是不對的。」