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▲張惠妹（右）的經紀人陳鎮川（左）透露阿妹的新專輯有收到一首中版偏慢的抒情歌，也表示目前大巨蛋沒有返場計劃。（圖／翻攝自陳鎮川IG）

▲張惠妹大巨蛋開唱第三天，在台上感性喊話歌迷「有你們真的很幸福。」（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）大巨蛋演唱會如火如荼熱唱中，今（28）日晚間演出來到第三場，一登場她火力全開，帶來爆發力十足的〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷地想你〉及〈愛什麼稀罕〉熱門夯曲，瞬間掀起全場最高潮，接著竟無預警帶來前兩場沒唱過的「新歌」〈發生什麼事〉，讓台下歌迷驚喜不已，對此，除了演唱會之外，張惠妹的新專輯也備受外界期待，其經紀人陳鎮川稍早給出回應，「目前收到歌了！」透露進度已破蛋，消息令人興奮不已。陳鎮川在今演唱會開始前接受訪問，先向媒體朋友報平安，由於自己重感冒無奈被隔離起來，就深怕傳染給阿妹影響演唱會表現，「她叫我傳訊息就好，不要靠近她的休息室」，接著被問到近期有無籌備新的音樂作品新專輯？陳鎮川大方表示目前已經收到一首歌，是一首中版偏慢的抒情歌，「新專輯有收到一首，就可能有進度了，如果一直是『零』，那就會一直零下去，至少現在有破蛋了」，強調要歌迷慢慢期待下去。至於是否考慮「返場」？陳鎮川直言自己也想辦下去，但猜測阿妹想法表示，可能認為演唱會巡迴太久了，言下之意，目前返場大巨蛋機率不高，而接下來還有兩場大巨蛋演出，不過陳鎮川表示團隊已經提前慶功完畢，原因是擔心在31日最後一場演出結束後，體恤工作人員們太勞累，因此提前舉辦慶功宴，「她慶功宴上又唱了一場，拿著麥克風玩了好幾個小時，又唱又跳我的老天爺！」語氣間流露出連經紀人都沒辦法克制張惠妹的熱忱。張惠妹第三場演出稍早帶來〈彩虹〉、〈連名帶姓〉及〈發生什麼事〉等曲目，到了Talking橋段張惠妹等不及向歌迷互動，她感性說道：「我唱歌唱了那麼久，一直在台上唱，你們還是一直在台下聽我唱歌，不知道怎麼說，有你們真的很幸福」，激動心情難以言喻，同時也詢問台下歌迷誰是第一次看她的演唱會，得到熱烈回應，張惠妹幽默笑說：「沒關係，我才剛出道，你們後面機會多得是」，再度引起全場歡呼聲。