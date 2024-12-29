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亞塞拜然航空1架J2-8243班機班機25日在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，有38人罹難、29人生還。亞塞拜然政府指向俄羅斯的防空飛彈爆炸導致墜機，俄羅斯先前堅決否認此事，但在今日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）突然針對墜機事件道歉，但並未承認墜機與俄羅斯飛彈有關，也未表明會對罹難者負責。根據美聯社報導，蒲亭針對這架航班墜毀的悲劇事件向亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）致歉，克林姆林宮在聲明中指出，由於週三在飛機試圖降落時，烏克蘭無人機發動攻擊，防空系統在俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼附近開火，在聲明中堅持不說這架飛機是被俄羅斯防空系統擊落的。本週五，美國白宮國安發言人柯比和亞塞拜然交通部長納比耶夫（Rashan Nabiyev）分別發表聲明，將墜機事件歸咎於外部武器，柯比更直言有跡象表明這架飛機是被俄羅斯防空系統所擊落，但他並未透露更多細節。納比耶夫也告訴亞塞拜然媒體，專家的初步結論表明存在外部影響，證人證詞也是如此，墜機事件中倖存的乘客和機組人員向媒體表達，當飛機在格羅茲尼上空盤旋時，他們聽到飛機發出巨大的爆炸聲。亞塞拜然航空先前提到，飛機受到物理和技術方面的干擾，但並未說明干擾來源，俄羅斯方面先是稱飛機被鳥擊才轉向，後又不斷怪罪於烏克蘭無人機干擾，導致他們必須關閉該地的空中交通。