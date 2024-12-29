強烈冷氣團凍到不行，加上跨年前最後衝刺，提神熱咖啡天天都要來一杯。7-11線上寄杯精品美式、精品拿鐵買7送7；全家便利商店則有第2杯10元；星巴克買一送一限時登場，跨年前爽喝新品維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤88元。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月29日至2025年1月4日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月27日至12月29日
◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月25日至12年31日
◾大杯蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
📍APP｜2024年12月30日至2025年1月2日
◾特大杯美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）
◾韓柚風味青茶／香鑽水果茶買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡星巴克
跨年倒數，星巴克買一送一限時登場，12月30日當天限定，在上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月25日至12月29日
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜12月27日2025至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價41元）
◾大杯單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、特價39元）
📍門市｜12月31日至2025年1月5日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月31日至2025年1月2日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯冰氣泡美式（檸檬／柚香）買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜即日起至2025年1月22日
◾大杯美式買20送20， 5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買20送15，5.7折（原價55元、特價31元）
🟡OK超商
📍門市｜12月25日至12月29日
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾經典阿華田7折（原價50元、特價35元）
📍門市｜12月31日至2025年1月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜12月31日至2025年1月1日
◾特大杯美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
APP加贈888點會員點數
🟡美廉社
📍門市｜即日起至2025年1月7日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾中杯迦納可可39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜12月27日至2025年1月1日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍門市｜12月27日至12月29日
◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月25日至12年31日
◾大杯蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月30日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）
活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。
📍APP｜2024年12月30日至2025年1月2日
◾特大杯美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）
◾韓柚風味青茶／香鑽水果茶買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡星巴克
跨年倒數，星巴克買一送一限時登場，12月30日當天限定，在上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月25日至12月29日
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜12月27日2025至1月1日
◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價41元）
◾大杯單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）
◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、特價39元）
📍門市｜12月31日至2025年1月5日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月31日至2025年1月2日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元起、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元）
◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）
◾特大杯冰氣泡美式（檸檬／柚香）買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜即日起至2025年1月22日
◾大杯美式買20送20， 5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買20送15，5.7折（原價55元、特價31元）
🟡OK超商
📍門市｜12月25日至12月29日
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾經典阿華田7折（原價50元、特價35元）
📍門市｜12月31日至2025年1月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍APP｜12月31日至2025年1月1日
◾特大杯美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
APP加贈888點會員點數
🟡美廉社
📍門市｜即日起至2025年1月7日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾中杯迦納可可39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜12月27日至2025年1月1日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！