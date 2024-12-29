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▲7-11「超值五六日」至12月29日有指定飲品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 APP目前有大杯蜜香伯爵拿鐵6.2折促銷。（圖／業者提供）

▲7-11 APP聖誕寄杯優惠，首推風味熱飲12杯470元，最高達6折優惠。（圖／業者提供）

▲7-11跨年限定，線上寄杯有精品美式、拿鐵買7送7。（圖／業者提供）

▲星巴克12月30日當天上午11時至晚間8時大杯以上買一送一。（圖／業者提供）

▲全家至12月29日指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家APP跨年優惠開跑。（圖／業者提供）

▲全家門市自跨年夜起祭出優惠，指定品項第2杯10元。（圖／業者提供）

▲萊爾富線上寄杯美式買20送20。（圖／業者提供）

▲OK超商針對跨年門市有特大杯咖啡買2送1。（圖／業者提供）

▲美廉社門市單杯優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社限時搶購優惠。（圖／業者提供）

▲小北百貨跨年咖啡買一送一。（圖／業者提供）

強烈冷氣團凍到不行，加上跨年前最後衝刺，提神熱咖啡天天都要來一杯。7-11線上寄杯精品美式、精品拿鐵買7送7；全家便利商店則有第2杯10元；星巴克買一送一限時登場，跨年前爽喝新品維也納風奶香那堤、奶香抹茶那堤88元。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月29日至2025年1月4日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾好時經典可可第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）◾韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾大杯蜜香伯爵拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾特大杯西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）◾經典純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）◾中杯熱風味飲系列12杯470元，6折（原價65元、特價39元）活動品項：好時經典可可、抹茶拿鐵、摩卡咖啡、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵。◾特大杯美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價45元）◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）◾西西里風檸檬咖啡系列買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）◾韓柚風味青茶／香鑽水果茶買3送2，6折（原價75元、特價45元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）跨年倒數，星巴克買一送一限時登場，12月30日當天限定，在上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價41元）◾大杯單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價63元）◾大杯單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、特價38元）◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、特價35元）◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、特價39元）◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元起、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元起、特價33元）◾特大杯美式、特大杯拿鐵買1送1，5折（原價60元起、特價30元起）◾特大杯冰氣泡美式（檸檬／柚香）買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾冰泰式奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾冰黑糖珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾大杯美式買20送20， 5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買20送15，5.7折（原價55元、特價31元）◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）◾經典阿華田7折（原價50元、特價35元）◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）◾特大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）APP加贈888點會員點數◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾中杯迦納可可39元，7.1折（原價55元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）