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達拉斯獨行俠球星Luka Doncic的住宅遭遇入室盜竊，這是近期多位知名運動員住宅遭竊案件中的最新一起事件。其業務經理Lara Beth Seager表示：「當時家裡沒有人，幸運的是Luka和他的家人都安全。他已向警方報案，調查仍在進行中。」據《CBS News Texas》報導，達拉斯警方證實他們於周五晚10點30分左右接到報警，前往東契奇位於Guernsey Lane的住所調查。警方表示，初步調查顯示，有不明嫌犯進入其住宅並盜走物品。目前，東契奇尚未就此事件公開發表評論。今年11月，據《CBS Sports》報導，NBA曾向球員發出備忘錄，建議他們在外出時加強住宅安全措施，以應對日益增多的入室盜竊事件。該備忘錄由美聯社獲得，內容包括建議更新警報系統、將貴重物品存放於保險箱中、外出期間僱用安保服務以及養犬作為安保手段。備忘錄還指出，聯邦調查局（FBI）已將這些盜竊案件與一個有組織的「跨國南美盜竊團夥」聯繫起來。據悉，這些團夥使用高級技術和設備，包括前期監控、無人機以及信號干擾設備。FBI認為，這些犯罪團夥主要針對現金以及可以在黑市轉售的物品，例如珠寶、手錶和奢侈包袋。除了Doncic以外，其他遭盜竊的NBA球員還包括波士頓塞爾提克隊的得分後衛Jaylen Brown、明尼蘇達森林狼隊的後衛Mike Conley以及密爾瓦基雄鹿隊的前鋒Bobby Portis。Portis透露，他在11月遭遇的盜竊事件中，「大多數珍貴物品」被盜。他還提供了一筆40000美元的獎金，懸賞有助於追回失物的信息。NFL球員也未能倖免，其中包括堪薩斯城酋長隊的球星、泰勒絲男友Travis Kelce和Patrick Mahomes，他們在10月僅相隔數天便先後遭到盜竊，以及辛辛那提猛虎隊四分衛Joe Burrow。盜竊事件發生的同一天，美聯社的一位消息人士證實，Doncic因在聖誕節對陣森林狼的比賽中小腿受傷，將缺席大約一個月，之後再進行重新評估。據悉，Doncic已接受了左小腿拉傷的核磁共振檢查。這次長期缺陣，很可能會讓這位5次入選NBA最佳陣容的球員，失去角逐包括MVP在內的主要獎項資格。在聖誕節受傷之前，東契奇本賽季已經缺席了8場比賽，其中5場是因右手腕扭傷所致。他本季場均28.1分、8.3籃板、7.8助攻。