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▲趙露思近期拍攝《戀人》，搭擋《玫瑰的故事》男星彭冠英，卻爆出癱坐輪椅急診住院。（圖／翻攝微博）

▲好友魏笑發出趙露思病況，因提及「失語症狀」4字，讓失語症衝上熱門搜尋。（圖／翻攝畫面）

▲魏笑代替趙露思向粉絲交待最新狀態。（圖／翻攝畫面）

▲女星魏笑（圖左）和趙露思私交甚篤，28日代友發聲報平安。（圖／翻攝畫面）

趙露思近期拍攝《戀人》，搭擋《玫瑰的故事》男星彭冠英，卻被爆出她癱坐輪椅急診住院。好友魏笑昨（28）日代友發聲，指趙露思從生日後（11月9日）就感到不對勁，進入劇組後病情爆發，出現失語症狀、無法行走，已在醫院接受治療，目前能「慢慢說話、站起來復健」。魏笑僅簡單描述病況，並未交待正確病情，不過也讓「失語症」衝上熱搜，《NOWnews》整理失語症的症狀、成因一文看懂。失語症（Aphasia）是由大腦語言區受損所引起的語言能力障礙，會影響患者的表達和理解能力。症狀會因受損部位和程度而異，主要包括：◼️表達困難：患者可能難以說話，或說出的句子短促、不完整，甚至無法言語。◼️理解困難：無法理解他人言語，對日常交談感到困惑。◼️閱讀和書寫障礙：閱讀速度變慢，認字困難，或無法書寫。◼️中風：腦血管梗塞或出血導致語言區受損，是最常見的原因。◼️頭部外傷：嚴重的頭部創傷可能引起失語症，患者通常會同時有其他認知問題，例如記憶問題或意識混亂。◼️腦瘤：腦部腫瘤壓迫語言區，影響語言功能。◼️退化性疾病：如阿茲海默症等神經退化性疾病，可能導致失語症。◼️中風高危險群：患有高血壓、高血脂、糖尿病，或曾罹患心房顫動等心血管疾病者，因中風風險較高，連帶也增加失語症的風險。◼️頭部外傷者：如車禍或跌倒導致的頭部創傷，可能出現失語症。◼️腦部腫瘤患者：腦瘤壓迫語言區導致失語症。◼️神經退化性疾病患者：如阿茲海默症等，可能引起失語症。◼️把握語言復健治療的黃金期：失語症患者的恢復黃金期，通常在發病後12個月內，在這段期間進行語言復健，通常會有明顯的進展。◼️積極參與語言復健療程：持續努力語言復健的激發學習，往往發病超過1年以上的患者，都仍有語言能力逐漸改善的進步空間。◼️將復健技巧運用在日常練習：例如使用手勢動作、文字書寫、 字卡、圖卡輔助溝通，或利用相關詞彙或關鍵字表達，以增加有效的溝通行為。◼️鼓勵增加自信：時時鼓勵並提及已經進步的能力，增強持續復健的動力與信心。◼️協助患者回歸社交：可多參與家人與朋友間的日常社交活動，並從旁輔助有效溝通，增加成功互動的經驗，回歸正常的社交生活。