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▲沙加緬度國王處於5連敗當中，根據ESPN記者Shams Charania報導，國王球團決定開除總教練Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。（圖／美聯社／達志影像）

昨日根據ESPN記者Shams Charania報導，沙加緬度國王決定開除總教練Mike Brown，未來將由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。今（29）日國王隊明星後衛De'Aaron Fox在受訪時表示，自己是在事後才得知此事，不會對Brown離任感到內疚，因為這就是業界常態。Mike Brown執教資歷豐富，他於2022年5月9日加入國王隊，此前他在2016-22年在金州勇士隊擔任助教6個賽季，並在任職期間幫助球隊3次贏得NBA總冠軍（2016-17年、2017-18年、2021-22 年）。在加盟勇士隊之前，Brown曾擔任克里夫蘭騎士隊（2005-10、2013-14）和洛杉磯湖人隊（2011-12）的主帥，並帶領騎士隊在2006-07賽季闖入NBA總冠軍賽。2023年他幫助國王重回季後賽，也獲選為NBA年度最佳教練，這是他職業生涯中第二次獲此殊榮，並成為NBA史上第一位全票獲得該獎項的總教練。在Brown被炒掉的前一場比賽，國王以113：114輸給底特律活塞，賽後Brown在記者會上點名批評球員，稱他們執行力不佳，對於自己下的戰術指令置若罔聞，隔天他就接到了解雇電話。身為球隊主控，Fox受訪時表示自己很驚訝Brown被解僱，稱自己也是事後才知道這件事。而在被媒體問到是否因此感到內疚十，他說：「我們都知道我們的工作。你可能在任何時候被交易，被解僱、被裁掉等等。所以我不想用內疚這個詞，這就是我們工作的本質。」「他今年夏天簽了合約，本以​​為我們會在一起合作更長的時間，但這是球團做出的決定。即使如此他仍然得到他應得的報酬。作為NBA球員或教練，最重要的一點就是這些事情可能發生，但這些合約是有保障的。」Fox如此說道。