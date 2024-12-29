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在昨天的比賽，鳳凰城太陽隊與達拉斯獨行俠隊爆發衝突，聯盟對涉事球員進行了嚴厲處罰，NBA聯盟辦公室首席執行官、前「壞孩子軍團」底特律活塞隊球員Joe Dumars確認將Naji Marshall禁賽4場、Jusuf Nurkic禁賽3場、PJ Washington禁賽1場，皆不支付薪水。在那場比賽中，Nurkic因撞倒Daniel Gafford而被吹進攻犯規，此時Marshall站出來為隊友挺身而出。Nurkic隨即揮手推打對方的臉部，而Marshall則回擊了一拳，拳頭似乎擦過了Nurkic的臉部側面。不久之後，Washington也介入這場衝突，將Nurkic推倒在地。隨後，3名球員全被驅逐出場。NBA在宣布處罰時表示，Marshall在事件後「試圖在更衣室外的走廊中與Nurkic進一步升級衝突」，所以他才會被多被禁賽一場。這次禁賽對於獨行俠隊來說特別沉重，因為球隊主將Luka Doncic因左小腿拉傷，而將缺陣將近一個月的時間。由於3人被禁賽期間都不能領薪水，以下是他們因禁賽損失的金額，合計將近70萬美元（約合新台幣2295萬元）：：4場比賽，每場比賽59,113美元總計：23萬6452 美元：1場比賽，89,080美元：3場比賽，每場比賽12.5萬美元總計：37.5萬美元