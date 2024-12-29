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▲韓國務安機場傳出墜機事故，現場竄出火光及濃濃黑煙。（圖／翻攝自韓聯社）

根據韓聯社報導，韓國務安機場傳出墜機事件，目前已知造成28人死亡。據報導指出，在當地時間29日上午9時7分，濟州航空一架載有175名乘客以及6名機組人員的客機，準備降落位於全羅南道的務安國際機場時，卻偏離跑道後、撞上圍籬外牆，並起火爆炸。消息指出，這架飛機是濟州航空7C2216號航班，機型為波音公司B737-800，從泰國曼谷出發，飛往韓國務安機場。從現場照片可以看到，機身毀壞，火勢猛烈，並竄出了濃濃黑煙。目前已出動消防人員，正在努力撲滅大火。韓國國家消防局表示，已初步滅火，機尾乘客獲救。截至目前，在機尾部分已有2名乘客獲救。最初消息指出，機上可能有23人死亡或受傷，但若再加上機頭和中間乘客，死傷者可能會增加。韓聯社最新消息指出，目前已知28人死亡。造成這起墜機事故疑似是因為鳥擊導致起落架故障所致。目前韓國當局仍在確認現場情況。