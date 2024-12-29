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▲南韓桌球女將田志希。（圖／田志希微博）

世界桌壇在即將告別2024年之際迎來一些改變，年底兩位中國奧運單金牌得主樊振東和陳夢因為改制，相繼宣布退出世界排名。而韓國方面，田志希和李相秀也相繼宣布退出韓國隊，無限接近退休。田志希32歲，出生於河北省，被朝鮮族收養，她曾經是中國球員，但因為國內發展潛力不大，因此轉籍韓國、並代表該國出賽。他一度是韓國一姐，而且單、雙打都有突出發揮。近年由於申裕斌的出現，她的機會少了許多，大部分都以雙打球員身分出賽。2022年時，田志希就曾表態想要退休，在今年於巴黎奧運女團奪銅後，她明確地表示自己不會在韓國繼續進行職業女子桌球運動員生涯，將就此退休。東京奧運之後，田志希和申裕斌的女雙逐漸成長為世界第一組合，拿到了不錯的成績。如今這位老將退役，韓國桌壇很可能還會有其他大變動。