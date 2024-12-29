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▲韓國濟州航空一架飛機墜毀在務安國際機場，現場竄出濃濃黑煙。（圖／美聯社／達志影像）

▲▼韓國濟州航空著陸時失控墜毀，當局派出消防隊救援。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國濟州航空著陸時失控墜毀，當局派出消防隊救援。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架飛機疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在飛抵務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火。目前已知28人死亡，隨著救援工作進行，死傷仍可能增加。根據韓聯社、MBCNEWS等媒體報導，濟州航空一架客機，從泰國曼谷出發後，在當地時間29日上午9時7分，準備降落位於韓國南部全羅南道的務安國際機場時發生墜機事故。消息指出，該飛機為濟州航空7C2216號航班，機型為波音公司B737-800。機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。從韓國媒體公開的影像中可以看到，飛機在抵達務安國際機場時，機腹著陸並在跑道上滑行，飛機後方竄出了濃濃煙霧，後續飛機衝出了跑道，並撞上圍籬外牆後爆炸。飛機前半部以及機鼻因為劇烈撞擊近乎全毀。韓國當局已經出動消防隊員，並且救出了受困於機尾部分的乘客，截至目前，消防隊員已救出一名乘客和一名機組人員。目前已知這起事故造成28人死亡，但隨著救援工作進行，若加上機頭和中間乘客，死傷者可能會增加。初步判斷，飛機在降落時遭遇鳥擊，導致起落架無法正常放下，導致飛機著陸時以機腹著地，進而失控。目前韓國當局正持續調查事故的詳細原因及經過。