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▲韓國濟州航空一架飛機墜毀在務安國際機場，目前已確認28人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國濟州航空著陸時失控墜毀，當局派出消防隊救援。（圖／美聯社／達志影像）

南韓務安機場發生墜機事件！根據韓媒MBC報導指出，在南韓當地時間今（29）日上午9時7分，濟州航空一架從泰國曼谷飛回韓國的客機，在全羅南道務安機場降落時，疑似遭到鳥擊、無法放下起落架，導致飛機衝出跑道，撞上護欄爆炸，機上共181人，目前死亡人數已增至62人。飛機在起飛、降落時風險最大，常見危險因素一文看懂。韓媒MBC報導指出，南韓濟州航空一架客機今（29）日凌晨1時30分自泰國曼谷起飛，原定上午8點時30分在全羅南道務安國際機場降落時，但疑似遭到鳥擊，導致無法正常放下起落架，整架飛機的機腹著陸、衝出跑道，並撞上護欄，機身爆炸燃起熊熊大火，濃厚黑煙四竄，現場畫面相當驚人。機上共175名乘客、6名機組員，已造成至少62人死亡，救援任務還在進行當中。在航空界中，一向有「黑色13分鐘」說法，波音公司曾統計空難數據發現，高達9成的致命空難，幾乎都發生在「起飛6分鐘、降落7分鐘」，故被稱為「黑色13分鐘」。星宇航空特地在粉專解釋為何起降時要打開遮陽板，並調暗客艙燈光，正是因為起降時是飛航較易發生意外的時機，調暗燈光是為了預防斷電時，讓眼睛能更快適應黑暗環境，有助順利逃生。飛機在起飛、降落階段是整趟飛行過程中，最容易發生事故的時機，原因在於此時飛機的高度、速度相對較低，操作複雜，更容易受到外界因素影響，並面臨以下多種風險。飛機在起飛和降落時，可能遭遇鳥類撞擊，可能損壞飛機結構或引擎。惡劣天氣如大雨、大霧、冰雪、強風等，都會降低能見度，影響飛機的起降操作。在起飛或降落時，若發生引擎、起落架或其他關鍵系統故障，可能導致飛機無法正常運行。跑道的長度、寬度、平整度，以及是否有異物，都會影響飛機的起降安全。像是跑道過短的話，可能導致飛機無法安全停止。又稱風切變，是一種突然的風速和風向變化，可能在飛機起降時影響穩定性，導致操作困難。飛行員的操作問題、空中交通管制疏忽，或地勤人員的失誤，都可能在起降階段引發安全問題。