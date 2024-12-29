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韓國全羅南道務安國際機場29日上午傳出一起墜機事故，一架載有181人、機型為波音737-800的客機疑似因鳥擊造成起落架無法正常放下，因而失控衝出跑道，並撞上圍牆、爆炸起火。目前已知這起事故造成47人死亡，韓國當局正全力將現場火勢撲滅並且進行救援。根據韓聯社等外媒報導，韓國濟州航空編號7C2216航班29日上午從泰國曼谷機場起飛，並在務安機場著陸時，衝出跑道並且撞上圍牆，導致客機斷成兩截並起火。據航空追蹤網站FlightRadar24顯示，這架客機機型為波音公司的737-800。波音沒有立即回應置評請求。從當地媒體公開的現場影像顯示，飛機在起落架明顯沒有正常打開的情況下，沿著跑道滑行，後續撞上了圍牆並且爆出了火焰和碎片，煙霧和火焰吞噬了飛機的部分區域。消息指出，飛機疑似因遭到鳥擊，導致無法正常放下起落架，最終機腹著陸。在事發之後，代理總統崔相穆於上午9時50分抵達中央災害管理中心，並召開中央災害安全對策本部會議，迅速召集行政安全部及國土交通部等相關部門，步數救援方案。崔相穆強調，將會「動員一切可用設備和人力，盡一切努力挽救生命。」同時他也表示，救援同時要防止過程中發生次生安全事故。韓國消防局在事發之後，已經動員了中央119救助本部、消防航空隊的80名隊員和消防直升機，並在43分鐘內控制了火勢。據悉，機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客，其中乘客有173人是韓國公民，另2人為泰國籍。據MBCNEWS引述全羅南道消防局，目前已知事故造成47人死亡，此外救出了2人，但仍有132人生死不明。隨著救援工作進行，死傷人數還可能上升。