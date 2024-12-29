我是廣告 請繼續往下閱讀

波多黎各拳擊手Paul Bamba不幸辭世，其家人與經紀人在周五發表聲明證實了這一消息。這一悲報距離他在12月21日贏得WBA黃金次重量級冠軍僅過去6天，目前，班巴的死因尚未公佈。他的經紀人、同時也是知名音樂人Ne-Yo，與家人共同在Instagram上發布了聲明。聲明寫道：「我們懷著深切的悲痛宣布，摯愛的兒子、兄弟、朋友以及拳擊冠軍Paul Bamba的離世。他的光芒與愛溫暖了無數人的心靈。他是一名無畏且充滿自信的競爭者，擁有不懈追求卓越的雄心壯志。但最重要的是，他是一位卓越的個人，用非凡的毅力和決心啟發了許多人。我們對他的離去感到無比心痛，並懇請大家在這段艱難時期給予隱私與理解，一同面對我們的哀傷。」班巴在其職業拳擊生涯中取得了19勝3負的成績。在2024年的比賽中，他贏得了全部14場比賽，且均以擊倒對手的方式取勝，包括12月21日的最後一場比賽。這場比賽中，班巴打破了泰森（Mike Tyson）一年內最多職業賽事紀錄，並達成了14連勝的壯舉。