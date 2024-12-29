我是廣告 請繼續往下閱讀

有位網友平安夜24日在Threads平台貼文爆料，一名H姓財經名嘴表面上是專業人士，人模人樣，卻在柬埔寨花錢把妹，包養小三，送房子，送現金，在台灣時跟對方「裸聊」，見面後每次發生關係還要錄影存證。該名網友更透露甚至還有對象是「最不該碰的」，引發網友討論。旋即被有些媒體直接點名黃世聰即為該財經名嘴。這則爆料還附上多張照片。對此當事人黃世聰聲稱，這些照片皆是以「AI深偽」技術製作的假照片，爆料者意圖向其勒索未遂，即出此歹招，他已向警方報案，目前已在調查中。開始報導的幾家媒體只是提及黃世聰在柬埔寨包養小三之事，不料，又有媒體接著爆料，未言及遠在天邊、難以求證的「柬埔寨包養小三」，卻提到黃世聰與近在眼前之台灣某電視台談話節目的執行製作人洪女有染，並附上黃與洪女的親密隱私照片。黃對此再度聲稱，他與洪女的照片不是真的，是遭不明人士勒索20萬泰達幣，甚至有來自海外的威脅要他死，很多照片都是「AI深偽」技術製作的，洪女也是被害人，無辜遭牽扯，他已經向板橋分局報案。由於黃世聰思路敏捷，口才便給，已在台灣名嘴圈享有一定的知名度，此番接連爆料確實不尋常，又與「AI深偽」技術有關，理應受到一定的重視與討論，但可能台灣近期太多政治事件大新聞，大家對立法院朝野的攻防以及政治要角柯文哲的興趣遠高於財經名嘴黃世聰的誹聞，這些爆料並未激起太多的社會關注。如果黃世聰所言屬實，他既未在柬埔寨包養小三，也未與台灣某電視台談話節目的執行製作人洪女有染，卻遭歹徒以「AI深偽」技術偽造與洪女的不雅親密照勒索財物，這種情況今天可發生在黃世聰身上，明天就可能發生在更知名人士的身上，勒索更多的錢財，造成社會大問題，我們難道不應該加以重視，防患於未然？何況，已有案例了！如果黃世聰所言不實，只是以「AI深偽」技術偽造為詞，試圖以此搪塞打發記者，遮掩犯下的負面不倫行為，逃避媒體追問，並以「已向警方報案，目前已在調查中」恫嚇繼續傳播此消息者，「AI深偽」技術似乎除了可用作詐欺勒索的犯罪工具之外，也可用作遮擋不倫行為被媒體追查的屏障，這也是一種玩弄媒體與欺騙大眾的行為。名嘴於幕前以專業包裝形象，於幕後淫亂不倫，還說謊，必然敗壞社會風氣，不可輕放原諒，媒體既然為第四權，應該負起端正社會風氣的社會責任。若要確定媒體上已經揭露的照片，特別是與在台灣之洪女相關的幾張是否為「AI深偽」技術所偽造，應該不難。既然黃世聰已經報警，據稱警方已在調查之中，警方應該儘快揭露事實真相，公諸大眾，或還黃世聰與洪女清白，打擊以「AI深偽」技術不實抹黑他人的卑鄙行為，讓社會大眾提高警覺，勿輕易落入歹徒以此手法的詐騙勒索陷阱；或揭露其虛假面貌，為其他享有公眾知名度紅利的公眾人物炯戒。我們的社會充滿各種欺騙詐騙的事情，除了近年來頻頻出現的詐騙集團的各種案例之外，最常見的就是各種類型公眾人物，例如政治人物、演藝人員、名嘴等等，人前一套，幕後一套的虛偽欺騙。由於這些人士的社會影響力頗大，一旦有不良行為，對社會風氣的負面衝擊也較諸一般小民大得多，不得不加以密切關注。若是警方證實黃世聰的不雅照非「AI深偽」技術所偽造，這些被其以此藉口糊弄之記者所代表的媒體應該鳴鼓攻之，對其口誅筆伐，藉此端正社會風氣，讓有知名度者看到教訓，此後會對社會正當價值負起該有的社會責任。只有具備一定程度之良好風氣的社會才有可能健全發展，我們不能讓人誤以為，只有能騙才是本事，才是社會最佳的求生之道。這種錯誤的認知已在台灣的政治上與社會上造成了積重難返的實質災難，人民每天直接間接承受這類災難的傷害，有的人知覺，有的人不知覺，無論如何，都是台灣人民可憐的悲哀。我們應該集合眾人之力，全力降低這種災難發生的機率，才能真正增加我們社會的韌性。●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com