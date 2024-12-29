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▲▼韓國濟州航空客機墜毀，消防人員進行救援工作。（圖／美聯社／達志影像）

韓國務安國際機場在29日上午傳出飛機墜毀事故，一架濟州航空客機在降落時遭到鳥擊，導致起落架無法正常打開，造成客機以機腹著陸，並且衝撞圍牆，進而爆炸起火。有目擊者描述當下情景，指出客機在準備降落跑道時，與鳥群相撞後，隨後就發生了墜毀事故。根據韓聯社報導，韓國濟州航空編號7C2216航班29日凌晨1點30分於泰國曼谷起飛，原定當天上午8點30分降落務安機場，飛機在首次降落時無法正常降落，於是再次復飛試圖降落，未料最後以機腹著陸、衝出跑道並且撞上圍牆，導致客機斷成兩截並起火。一名在務安機場附近海邊釣魚的50歲民眾描述當下情景，事故客機在準備降落跑道時，與從反方向飛來的一群鳥正面相撞。他指出，一些鳥似乎被吸入引擎內，隨後右側引擎傳出兩到三次「砰」的爆炸聲，並冒出火光。當客機試圖再次爬升，但高度未能拉升太多。據該民眾推測，客機在低空盤旋過後，在原計劃著陸的方向另一側嘗試重新降落，「降落過程中，客機從我頭頂飛過，用肉眼可以看到起落架已經放下。」但降落到地面後，客機未能控制速度，在跑道上快速滑行，最終撞上圍牆並發生爆炸。據悉，客機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客。據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已確認事故造成的62人死亡，2人受傷。韓國消防部門指出，據現場狀況，除了已經獲救的2人之外，推測機上其餘179人可能全數罹難。