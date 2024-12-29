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韓國濟州航空客機於今（29）日墜毀於務安國際機場，救援工作持續進行中。但消防當局稍早宣布，據現場狀況推測，除了已經獲救的2人之外，機上其餘179人應該全數罹難。根據韓國NEWS1報導，消防當局在務安國際機場召開緊急情況通報會稱，「機上181人，除了2名已獲救人員之外，推測可能全數罹難，」並表示「正在全力展開救治工作。」消防部門稱，「遺體正在被安置在事故現場附近的臨時太平間，機場確定後將盡快將乘客名單交給家屬。」當局表示，兩名獲救人員已被轉移到木浦韓國醫院和中央醫院。當局正在動員軍隊、特殊救助團、務安郡等可用人力進行應對，並將盡快向公眾通報進一步的損失情況。當局補充稱，飛機撞到機場牆壁後,乘客被彈到外部,客機發生火災,很難確認屍體身份。韓國當局正在調查乘客在事故發生時的具體位置和犧牲情況，並以臨時標示的方式繪製事故概況。據悉，客機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客。據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已確認事故造成的62人死亡，2人受傷。