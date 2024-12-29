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勇士今天在主場迎戰太陽，兩隊不斷互換領先，最後勇士靠著從板凳出發的Jonathan Kuminga在第四節獨攬14分，連兩戰都砍下生涯新高的34分，率隊以109：105險勝太陽，終止3連敗，太陽主將Kevin Durant轟下31分做白工。上半場勇士防守悍將Draymond Green完成700顆三分球里程碑，並登上隊史第3多，攻下全隊最高16分，不過太陽在Kevin Durant、Bradley Beal合繳40分的帶領下，反倒取得61：65領先。易籃後戰局依舊膠著，比賽最後1分23秒，新同學Dennis Schröder終於砍進本場首顆三分球，幫助勇士反超1分，只是Durant兩罰俱中後對Kuminga犯規，送後者上罰球線，他把握兩罰都投進，Durant關鍵中距離跳投失手，爭搶籃板時太陽再犯規，勇士最後靠罰球4投3中鎖定勝利。但讀秒階段5.4秒太陽落後3分，太陽主控Bradley Beal選擇獨自快攻令人疑惑，Beal今天繳出全隊次高的28分5籃板2助攻，Durant轟最高31分6籃板3助攻。勇士以Kuminga的34分9籃板3助攻表現最佳，連兩天繳出生涯新高34分，尤其末節獨攬14分是贏球大功臣，Stephen Curry此役手感不是太好，21投8中得19分，Green貢獻16分8籃板6助攻，中鋒Trayce Jackson-Davis有16分10籃板。