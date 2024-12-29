Netflix紅遍全球大戲《魷魚遊戲》全新第2季推出成為舉世矚目的大事，在台灣有許多人表示當天只想趕快下班，一口氣把7集內容全部看完，也有人不敢先上社群網站，就怕先被告知情節關鍵、破壞驚喜，結果第2季的節奏被嫌慢，更被抱怨收尾很奇妙，被形容本季像是第3季的大型預告片。可是有歐美網友在社群網站上反駁，稱自己已經降低期待，可是一口氣看下來，一點都不覺得無聊，馬上有人附和，表示追看第2季一口氣就連看5集，卻完全不感到沉悶。
首季全球大紅 新一季未播已先受到過高的期待
《魷魚遊戲》第一季以非英語影集之姿，成為Netflix史上收視最佳的大戲，讓許多原本不習慣看字幕的歐美觀眾為之著迷，因而製造更多的話題。經過3年後，第2季在各方矚目下登場，勢必受到更高的期待。儘管除了李政宰、李炳憲、孔劉等大牌回歸，再加入了任時完、姜河那、BIGBANG前成員T.O.P.等有話題的新卡司，可是內容的新鮮感必然很難再超越首季，本來就比較不公平，因此有歐美網友表示在看之前已經降低自己的期待值，覺得不如外界批評的沉悶、無聊，反而一口氣看下來，欲罷不能。
在歐美影視討論區中，就有網友形容看第2季像是看完一部7小時的電影，覺得節奏並不慢，其實很流暢。也有人透露一開始追看，不知不覺得整個大半夜就過去了。有人認為，假使《魷魚遊戲》紅到一定必須不能只有一季完結，非得有接續的內容，我們現在看到的第2季，已經是大家所能期盼的最完美結果，並不會讓整齣戲的名聲因此被拖垮，而且應該還有很多人已在期待第3季的到來。照這樣的迴響來看，劇評點出的兩極化觀感，觀眾果然反應出類似的情形，儘管有不少抱怨，也還是有人非常喜歡。
第2季結尾收得很奇怪？歐美網友認為早有一堆影集是這樣
關於《魷魚遊戲》第2季的爭議焦點在結尾收得很奇怪，要連接第3季才可能有清楚的答案。對此雖有網友批評這根本像是把一整季拆成兩季推出，造成大家覺得莫名其妙，亦有網友指出，歐美影集早就都在做這樣的事，很多戲的單季收場都會停在一個大爆點上，吸引觀眾回來收看下一季，才知道劇中人如何面對，《魷魚遊戲》不是始作俑者。而且包括《絕命毒師》等經典影集，也會把一季分成上下兩部，相隔一段時間才推出，這並沒有什麼好奇怪。
《魷魚遊戲》第2季推出才幾天，已經引起這麼多討論，在全球各地也幾乎都是Netflix節目類熱門榜的冠軍，其實已算打贏第一仗，熱度能維持多久、未來會如何被評價，就不妨拭目以待。
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《魷魚遊戲》第一季以非英語影集之姿，成為Netflix史上收視最佳的大戲，讓許多原本不習慣看字幕的歐美觀眾為之著迷，因而製造更多的話題。經過3年後，第2季在各方矚目下登場，勢必受到更高的期待。儘管除了李政宰、李炳憲、孔劉等大牌回歸，再加入了任時完、姜河那、BIGBANG前成員T.O.P.等有話題的新卡司，可是內容的新鮮感必然很難再超越首季，本來就比較不公平，因此有歐美網友表示在看之前已經降低自己的期待值，覺得不如外界批評的沉悶、無聊，反而一口氣看下來，欲罷不能。
在歐美影視討論區中，就有網友形容看第2季像是看完一部7小時的電影，覺得節奏並不慢，其實很流暢。也有人透露一開始追看，不知不覺得整個大半夜就過去了。有人認為，假使《魷魚遊戲》紅到一定必須不能只有一季完結，非得有接續的內容，我們現在看到的第2季，已經是大家所能期盼的最完美結果，並不會讓整齣戲的名聲因此被拖垮，而且應該還有很多人已在期待第3季的到來。照這樣的迴響來看，劇評點出的兩極化觀感，觀眾果然反應出類似的情形，儘管有不少抱怨，也還是有人非常喜歡。
第2季結尾收得很奇怪？歐美網友認為早有一堆影集是這樣
關於《魷魚遊戲》第2季的爭議焦點在結尾收得很奇怪，要連接第3季才可能有清楚的答案。對此雖有網友批評這根本像是把一整季拆成兩季推出，造成大家覺得莫名其妙，亦有網友指出，歐美影集早就都在做這樣的事，很多戲的單季收場都會停在一個大爆點上，吸引觀眾回來收看下一季，才知道劇中人如何面對，《魷魚遊戲》不是始作俑者。而且包括《絕命毒師》等經典影集，也會把一季分成上下兩部，相隔一段時間才推出，這並沒有什麼好奇怪。
《魷魚遊戲》第2季推出才幾天，已經引起這麼多討論，在全球各地也幾乎都是Netflix節目類熱門榜的冠軍，其實已算打贏第一仗，熱度能維持多久、未來會如何被評價，就不妨拭目以待。