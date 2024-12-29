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▲《魷魚遊戲》第2季上架後在全球各地幾乎都拿下Netflix節目類熱門榜冠軍，討論也非常熱烈。（圖／摘自IMDb）

▲關於《魷魚遊戲》第2季的結尾爭議，有歐美觀眾認為其實很多著名的影集也都是會把當季大結局收在一個爆點上，吸引觀眾回來看下一季，或是將一整季內容分成上下半部，間隔一陣子才推出，並不會很奇怪。（圖／摘自IMDb）

Netflix紅遍全球大戲《魷魚遊戲》全新第2季推出成為舉世矚目的大事，在台灣有許多人表示當天只想趕快下班，一口氣把7集內容全部看完，也有人不敢先上社群網站，就怕先被告知情節關鍵、破壞驚喜，結果第2季的節奏被嫌慢，更被抱怨收尾很奇妙，被形容本季像是第3季的大型預告片。可是有歐美網友在社群網站上反駁，稱自己已經降低期待，可是一口氣看下來，一點都不覺得無聊，馬上有人附和，表示追看第2季一口氣就連看5集，卻完全不感到沉悶。《魷魚遊戲》第一季以非英語影集之姿，成為Netflix史上收視最佳的大戲，讓許多原本不習慣看字幕的歐美觀眾為之著迷，因而製造更多的話題。經過3年後，第2季在各方矚目下登場，勢必受到更高的期待。儘管除了李政宰、李炳憲、孔劉等大牌回歸，再加入了任時完、姜河那、BIGBANG前成員T.O.P.等有話題的新卡司，可是內容的新鮮感必然很難再超越首季，本來就比較不公平，因此有歐美網友表示在看之前已經降低自己的期待值，覺得不如外界批評的沉悶、無聊，反而一口氣看下來，欲罷不能。在歐美影視討論區中，就有網友形容看第2季像是看完一部7小時的電影，覺得節奏並不慢，其實很流暢。也有人透露一開始追看，不知不覺得整個大半夜就過去了。有人認為，假使《魷魚遊戲》紅到一定必須不能只有一季完結，非得有接續的內容，我們現在看到的第2季，已經是大家所能期盼的最完美結果，並不會讓整齣戲的名聲因此被拖垮，而且應該還有很多人已在期待第3季的到來。照這樣的迴響來看，劇評點出的兩極化觀感，觀眾果然反應出類似的情形，儘管有不少抱怨，也還是有人非常喜歡。關於《魷魚遊戲》第2季的爭議焦點在結尾收得很奇怪，要連接第3季才可能有清楚的答案。對此雖有網友批評這根本像是把一整季拆成兩季推出，造成大家覺得莫名其妙，亦有網友指出，歐美影集早就都在做這樣的事，很多戲的單季收場都會停在一個大爆點上，吸引觀眾回來收看下一季，才知道劇中人如何面對，《魷魚遊戲》不是始作俑者。而且包括《絕命毒師》等經典影集，也會把一季分成上下兩部，相隔一段時間才推出，這並沒有什麼好奇怪。《魷魚遊戲》第2季推出才幾天，已經引起這麼多討論，在全球各地也幾乎都是Netflix節目類熱門榜的冠軍，其實已算打贏第一仗，熱度能維持多久、未來會如何被評價，就不妨拭目以待。