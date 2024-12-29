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韓國濟州航空一架客機今（29）日上午墜毀於務安國際機場，救援工作持續進行中，目前已經確認事故造成85人死亡，當局正在搜索機上其餘94人下落。但據消防部門表示，由現場狀況推測，除了已經獲救的2人之外，機上其餘179人很可能全數罹難。根據News1報導，一名正在務安國際機場等待搭乘失事航班的家屬向記者表示，「家人曾告知飛機出現問題，但隨後就再也無法聯繫上了。」從對話紀錄可以看到，乘客在上午9時曾聯繫家屬，稱「有鳥卡在機翼上，導致無法降落」。當家屬追問「從什麼時候開始的？」時，乘客在1分鐘後回覆表示，「剛剛發生的」，「我需要留遺言嗎？」此後便失去聯繫。墜毀客機為濟州航空7C 2216號航班，機型為波音737-800，在降落時遭到鳥擊，導致起落架無法正常打開，造成客機以機腹著陸，並且衝撞圍牆，進而爆炸起火。目前，事故現場已設置臨時安置所，並與光州的高等綜合醫院建立聯繫網，以便處理大批死傷者的治療需求。消防當局於接到報警43分鐘後，即上午9時46分左右完成初步滅火工作，並展開對機艙內部的搜索作業。據悉，機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客。據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已確認事故造成的85人死亡，2人受傷，其餘94人尚未確認生死狀況。韓國消防部門指出，據現場狀況，除了已經獲救的2人之外，推測機上其餘179人可能全數罹難。