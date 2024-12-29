Murray聯手Jokic猛轟71分！丹佛金塊在近年是爭奪例行賽西區龍頭的常客，但今年開季不順，一度在12月初落到西區第10名，險些掉出附加賽區間。不過隨著12月來到尾聲，金塊整體表現有回升的趨勢，尤其二當家Jamal Murray，今（29）日面對底特律活塞，砍下本季新高的34分，聯手球隊一哥Nikola Jokic攻下的37分，合計猛轟71分，帶領金塊以134：121輕取活塞，中止近期的2連敗。
金塊三巨頭合力 第三節轟垮活塞
Nikola Jokic本場比賽首節爆發，單節7投6中，包含外線4投4中，猛攻下16分，但活塞攻勢也不遑多讓，Cade Cunningham進帳11分，率隊先以38：36些微領先金塊。來到次節，金塊逐漸找回防守、進攻節奏，在倒數2分多鐘時，打出一波9：3的攻勢，在半場結束前，反倒以67：61領先活塞。
比賽進入第三節，活塞進攻大當機，Jamal Murray趁勢跳出砍分，單節9投6中，包含4顆三分彈，猛砍下21分，金塊單節灌入47分，建立十足優勢，最終就以134：121輕取活塞。
金塊三巨頭本場合計轟下97分，包含Nikola Jokic繳出37分、9籃板、8助攻，接近「準大三元」的表現，Jamal Murray拿下本季新高的34分、5籃板、5助攻，而Michael Porter Jr.也貢獻26分。另一方面，活塞的Cade Cunningham、Jaden Ivey都攻下17分，可惜外線手感欠佳，全隊39投僅12中，成為吞敗原因之一。
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Nikola Jokic本場比賽首節爆發，單節7投6中，包含外線4投4中，猛攻下16分，但活塞攻勢也不遑多讓，Cade Cunningham進帳11分，率隊先以38：36些微領先金塊。來到次節，金塊逐漸找回防守、進攻節奏，在倒數2分多鐘時，打出一波9：3的攻勢，在半場結束前，反倒以67：61領先活塞。
比賽進入第三節，活塞進攻大當機，Jamal Murray趁勢跳出砍分，單節9投6中，包含4顆三分彈，猛砍下21分，金塊單節灌入47分，建立十足優勢，最終就以134：121輕取活塞。
金塊三巨頭本場合計轟下97分，包含Nikola Jokic繳出37分、9籃板、8助攻，接近「準大三元」的表現，Jamal Murray拿下本季新高的34分、5籃板、5助攻，而Michael Porter Jr.也貢獻26分。另一方面，活塞的Cade Cunningham、Jaden Ivey都攻下17分，可惜外線手感欠佳，全隊39投僅12中，成為吞敗原因之一。