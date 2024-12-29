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Murray聯手Jokic猛轟71分！丹佛金塊在近年是爭奪例行賽西區龍頭的常客，但今年開季不順，一度在12月初落到西區第10名，險些掉出附加賽區間。不過隨著12月來到尾聲，金塊整體表現有回升的趨勢，Nikola Jokic本場比賽首節爆發，單節7投6中，包含外線4投4中，猛攻下16分，但活塞攻勢也不遑多讓，Cade Cunningham進帳11分，率隊先以38：36些微領先金塊。金塊三巨頭本場合計轟下97分，包含另一方面，活塞的Cade Cunningham、Jaden Ivey都攻下17分，可惜外線手感欠佳，全隊39投僅12中，成為吞敗原因之一。