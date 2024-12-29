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▲Jonathan Kuminga延續了前一場的進攻狀態，20投12中拿到全隊最高的34分。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（29）日以109：105擊敗鳳凰城太陽，終結了3連敗，球隊小將Jonathan Kuminga此役轟下34分，率隊贏球。他近況不錯，上一場比賽也得到34分，最近4場合計拿到108分，進攻表現搶眼。賽後總教練Steve Kerr對其做出點評，直言Kuminga正在從此前的低潮中走出，不過球隊仍會維持目前的輪換陣容。勇士近期狀態奇差無比，這場賽前正處於3連敗中，最近7場比賽吞下了6敗，攻守狀態都不在線，球隊不只進攻出現問題，連季初引以為傲的防守在這一段時間都不理想，這也導致他們面對其他球隊打得很掙扎。今天首節勇士表現有所回升，打出34：27的攻勢取得領先；不過進入次節，Devin Booker缺陣的鳳凰城太陽反打一波30：17的猛烈攻勢，瞬間將比分給超前。這節站出來、讓勇士分數沒被拉開的是Draymond Green，他連續三分命中，幫勇士緊咬在後，半場打完太陽65：61領先，Bradley Beal攻下兩隊之冠的22分。易籃再戰後，勇士前4分鐘發揮出色，一度將比分超前，但在這之後兩隊又開始拉鋸，灣區在Curry及Green退場後第二陣容無力的問題又顯現出來，落後5分進入到第四節。決勝節兩隊進入到拉鋸當中，雙方該節的得分都不高，勇士隊在比賽最後時刻取得1分領先。勇士選擇讓Green直接對位KD，也成功使對手跳投不進，Dennis Schroder搶到籃板並造成Beal犯規，他兩罰俱中，太陽最一攻沒中，Kuminga兩罰一中終結比賽。今天這場比賽勇士先發球員狀態一般，與Kevin Durant和Beal分別轟下31分和28分相比，勇士主將Stephen Curry此役僅22分、且末節熄火，表現並不夠理想。然而Jonathan Kuminga延續了前一場的進攻狀態，20投12中拿到全隊最高的34分，雖然他在判讀比賽上仍有需要加強之處，一些出手選擇也有待商榷，但他確實讓人看到其身上的潛力。Steve Kerr表示，他感覺Jonathan Kuminga正在「渡過難關」，雖然後者過去不是沒有短暫爆發過，但他認為這一次不一樣，這位年輕前鋒可能真的蛻變了。不過Kerr稱他沒打算改變球隊輪換，想保留為勇士隊目前的調度核模式，Kuminga仍將替補登場，但上場時間會是先發級別。目前勇士隊先發五人為：Curry、Schroder、Andrew Wiggins、Green、Trayce Jackson-Davis。Kuminga過去也曾進入先發陣容與Curry、Green等球星並肩作戰，但效果並不好，而且與Wiggins位置重疊，他在比賽中更適應4號位，但若要展現其價值，打3號才是其歸屬。雖然Kuminga目前儼然已經是勇士第二得分點，但他還是必須證明自己可以和主力配合，才能夠進一步為自己爭取更好的定位。