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沙加緬度國王本季戰績陷入低潮，仍處於5連敗，昨(28)日突然宣布開除總教練Mike Brown，由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。消息一出引發各界人士討論，不少人出面聲援Brown，代總教練Christie稍早也出面向球隊喊話，目前賽季僅過4分之1，希望大家打起精神。「很顯然的，我們現在已經連輸5場比賽了，但我們會團結在一起，就像一個拳頭。」Christie表示，「這就是我想跟大家說的，我們得打起精神。」Christie是國王隊史著名球員之一，2000年代初期國王作為西區強權時，Christie就是隊內最佳第6人，他退休後轉任播報員，並於近4年開始進入國王教練團任職，2021年曾在Brown感冒缺陣時帶兵上場，當時率國王打出2勝3敗成績。「有時候人生無法事事如意。」談到國王本季在5分差以內比賽中，僅打出3勝11敗戰績時，Christie指出，「但我相信他們平時的準備，所以我們教練最重要的，就是把他們放到對的位置上，讓他們持續做擅長的事情。」Christie最後以頗具「禪意」的形容鼓勵國王全隊：「我們都身處在好萊塢，作為演員，無法自己寫出更好的劇本，所以不管這會成為一個暖心的故事，還是一場悲劇，我們都不知道結局是什麼，只能繼續努力打球。」