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▲韓國濟州航空客機在降落時，以機腹著陸，並且衝撞圍牆，進而爆炸起火。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216航班今（29）日自泰國曼谷起飛，原先預計在上午9時左右在務安機場降落，但卻疑似遭遇鳥擊，起落架無法放下，最終以機腹著陸滑行衝出跑道，撞上圍欄導致班機全毀起火，而在該班機降落之前的也被拍到，發現在空中時飛機右側引擎噴火冒黑煙。濟州航空7C 2216航班載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷起飛後，於預計在上午9點07分在韓國全羅南道務安國際機場要降落，結果在機場上空時，卻有民眾拍下飛機還在半空中，右側機翼已噴出火團，黑煙不斷冒出，疑似遭受鳥擊。這起意外也導致飛機起落架無法正常運作，最終飛機以機腹著陸方式在跑道上滑行，無法有效減速，也導致班機衝出跑道，最終撞上護欄爆炸起火，引發這次嚴重的意外。據現場最新消息，現場救援單位指出，飛機上一共181人，但除了最先獲救的2人以外，其餘179人應已全數罹難。濟州航空稍早召開臨時記者會，代表理事金梨培則帶領高層鞠躬道歉，並坦言事發前完全沒有任何徵兆。