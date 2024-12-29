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韓國濟州航空一架飛機疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在飛抵務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火。目前已確認的死亡人數已攀升至120人，但消防當局估計，由於飛機墜毀時爆炸起火，機身嚴重受損，除了目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難。濟州航空一架客機，從泰國曼谷出發後，在當地時間29日上午9時7分，準備降落位於韓國南部全羅南道的務安國際機場時發生墜機事故。該飛機為濟州航空7C2216號航班，機型為波音公司B737-800。機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。以下為最新消息不斷更新：14:20根據韓聯社報導，國家消防局表示，目前已確認122人罹難。14:11據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已確認事故造成的120人死亡，2人獲救，正在進一步進行搜救工作。13:53濟州航空召開臨時記者會，而代表理事金梨培則帶領高層鞠躬道歉。13:36韓國國家消防局宣布，截至當天下午1時56分，已確認96人死亡、2人獲救。13:13代理總統崔相穆已趕抵空難事故現場。13:06全羅南道成立災害安全對策本署和現場緊急救援管制小組處理事故，並在務安機場現場設立臨時太平間，安置了94具屍體。12:50濟州航空發出聲明，表示「深表歉意」，並且承諾將「盡一切努力解決這起事故」。濟州航空預計今日下午3時至4時舉行新聞記者會。12:21已確認事故造成亡85人，仍有94人生死不明。11:58韓國消防部門表示，由現場狀況推測，除了先前獲救的2人，其餘179人恐罹難。