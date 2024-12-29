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▲韓國濟州航空客機在降落時，以機腹著陸，並且衝撞圍牆，進而爆炸起火。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架波音B737-800飛機「7C2216」航班，降落全羅南道的務安國際機場時墜機，衝出跑道撞上圍籬外牆爆炸起火，已知124人確認死亡。空難逃生必學「8招自救」常識，建議全程穿著舒適鞋子、繫緊安全帶等保命要點一次整理。韓國今（29）日發生重大空難，濟州航空開業20年來嚴重死傷墜機事故，一架波音B737-800機型「7C2216」航班，從泰國曼谷出發、飛往全羅南道的務安國際機場，準備降落時疑似因鳥擊導致起落架故障墜機，飛機以機腹著陸、衝出跑道撞上圍籬外牆爆炸起火，目前已知124人確認死亡。澳洲一名教授研究了1983年至2000年間，105次墜機事件、2000多名倖存者的受訪記錄，給出以下空難逃生必學「8招自救」常識。◾️意外總在一瞬間，為了順利使用逃生滑梯，建議搭飛機時穿著長袖長褲服裝，且全程穿好舒適堅固的鞋子，避免逃生時身體容易因觸碰尖銳物品而受傷。尤其逃生滑梯不能穿著高跟鞋使用，因此建議乘客不要穿高跟鞋或涼鞋搭機。由於飛機上半數乘客都是團體行動居多，如果是和家人一起旅行，建議選擇機位時別和家人分開。因為事故發生時，人們總是想先找到親朋好友團聚，為避免危急時刻逃生會顧此失彼、錯失黃金90秒；大家坐在一起，也有助於逃生前一家人擬定逃生計劃。飛機在空中飛行時，繫緊安全帶可預防突遇亂流的震盪；發生意外時，不只能避免可能在機艙中被撞擊；當飛機墜落時，也能幫助抵擋部分衝擊力對身體的傷害。而安全帶的正確位置應繫在骨盆以下，若只放在肚子上，少了骨盆結構協助支撐受力，恐會增加內臟受傷機率；若攜帶孩童或長輩出遊，也應教導家人學會解開安全帶，以便急難發生後，無需他人協助即可脫困。不同機型的飛機會有不同的安全指導說明，即使頻繁搭乘飛機的旅客，就座後也應仔細閱讀安全卡片，並注意起飛前的安全事項說明。若被安排坐在緊急出口側，甚至要仔細研究如何開關艙門，以備危急時刻需要自救與救人。如果遇上飛機發生事故，在墜機前可能有數分鐘準備時間，請冷靜下來並觀察附近的緊急出口位置，確認距離座位幾排位置有逃生出口，以準備好在照明不足或濃煙密佈的環境下，也能順利找到出口。同時評估急難狀況，如果得知飛機需要迫降、便準備好防撞擊姿勢，如果飛機可能降落在水面上、則要先穿著救生衣，並於通過艙門時再充氣；如果機艙可能面臨失壓、則需盡快戴好氧氣面罩。請注意！先把自己的逃生裝備穿戴好，才去幫助其他人。如果知道即將面臨墜機，請先將座位調到完全豎直的位置，將小腿盡量往後收緊（但不要放在座位下方，以避免脛骨有可能受傷），並彎腰將胸部緊貼大腿，把頭貼近於兩膝之間，雙手環抱腿部。或以椅背作為支撐，雙手交疊（但不要交叉手指）放置於額頭前、上身盡量前傾使頭部接觸前座靠背，並確保用前臂保護臉部兩側。遇到任何危難，首先必須保持冷靜。當飛機發生事故時，乘客應鎮定聽從機組人員指揮，有秩序地疏散撤離，避免爭先恐後堵塞緊急通道，延誤了逃生時間。如果飛機撞擊或墜毀，有可能伴隨機艙火災事故，此刻要避免吸入起火產生的高濃度有毒煙塵，盡量摀住口鼻、俯身貼近艙底，採取低姿勢前往緊急出口。飛機失事務必把握黃金90秒逃生時間，此刻攜帶行李只是拖延逃命的機會。已經安全離開飛機，更應與飛機殘骸保持距離，切記不要返回飛機上取行李！