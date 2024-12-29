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▲茵芙（左）和李睿紳（右）為戲拍婚紗。（圖／三立提供）

▲李睿紳（左）私下已經結婚，茵芙（右）則是和演員楚翔交往中。（圖／三立提供）

▲茵芙婚紗照美艷動人。（圖／三立提供）

茵芙和演員男友楚翔穩定交往中，這次她在三立八點台劇《願望》中飾演傻白甜的戀愛腦，腦中只有飾演男友的李睿紳，但偏偏李睿紳同時又和富家女何依霈簽下愛情合約，不但要成為她的假男友、背著茵芙約會過夜，甚至還謊稱茵芙是自己的親妹，網友都笑她這次真的演出了容易被騙的感覺。兩人也為戲拍攝婚紗照，巧的是他們多年前曾是同一家公司，很常擔任婚紗公司的模特兒，好默契不在話下。茵芙笑說自己年輕時也跟角色「詩涵」一樣眼光不準，對方說什麼都相信，完全不思考合理性跟邏輯性，經過幾次慘痛教訓，就像是繳學費上課的概念，這幾年才把自己的等級鍛鍊起來，懂得判斷跟分析，不再輕易相信男人「說了什麼」，而是去看對方「做了什麼」，現在精準度大大提升。劇中李睿紳同時追兩女被說渣男，李睿紳笑說，在未婚前應該每個人都有多交友的權利，不能算「渣」，茵芙則說如果遇到這樣的人，會直接離開對方，努力將自己變好，讓對方知道自己錯過多好的人。茵芙也為戲再次穿婚紗，因為穿過太多次，私下已經對穿婚紗沒有憧憬了，而且因為每次穿婚紗的戲都是大場面，所以每次想到穿婚紗就會覺得很麻煩，10幾年前，茵芙和李睿紳曾是同一家經紀公司，很常一起當婚紗公司樣本的模特兒，當時因為還很年輕，穿婚紗去各地拍攝都很興奮，就算是上山、下海、騎馬，只要看到照片就覺得很值得，這次兩人再度一起拍婚紗，默契絕佳，效果也很好。