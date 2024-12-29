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▲韓國濟州航空客機在務安國際機場墜毀，以「機腹著陸」時撞上機場外牆。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架載有181人的客機，在今（29）日上午9時許墜毀全羅南道務安國際機場，目前已確認120人罹難，但消防部門指出，由現場狀況推測，除先前獲救的2人，其餘179人恐罹難。初步調查發現，由於飛機在沒有降下起落架的情況下拖著機身嘗試降落，而務安國際機場的跑道又比其他機場短，成為飛機未能有效減速的一大原因。根據News1報導，濟州航空機型為波音737-800的7C 2216號航班，降落時遭遇鳥擊，右側引擎隨即起火。在首次降落嘗試失敗後，客機機長選擇重新爬升並進行復飛，但在引擎系統惡化的情況下，電子及液壓系統失靈，導致起落架無法操作，機長最終決定進行「機腹著陸」。從事故影片可以發現，客機在沒有降下起落架的情況下，以「機腹著陸」的方式拖著機身嘗試降落，但未能有效減速，最終撞上跑道盡頭的外牆。「機腹著陸」是指當飛機無法展開或起落架受損時，直接以機身著地的緊急程序。此操作需至少3公里長的跑道及平坦表面，雖可能對飛機底部造成損害，但若處置得當，可減少乘客傷亡。然而，燃料槽和引擎部分可能引發火災，因此緊急應對至關重要。但此次事故客機在無起落架的情況下以機腹降落，但未能在跑道末端前有效減速。務安機場的跑道長度約為2.8公里，相較於仁川及金浦機場的3.6至3.7公里明顯較短了800至900公尺，這也成為一大問題。此外，事故發生時情況急迫，缺乏充足時間準備「機腹著陸」，也是原因之一。通常，當機長無法避免進行「機腹著陸」時，會向塔台報告情況並向乘客指導緊急降落程序。為降低降落時的爆炸風險，機上燃料會被盡量消耗或排放。跑道上會提前佈置滅火裝置及緊急救援隊，並在跑道表面塗佈降溫材料以減少摩擦火花。然而，當天的事故中，右側引擎起火，火焰蔓延至機艙內部，導致煙霧及有毒氣體進入機艙，情況十分緊急。據報導，機長的降落進場角度良好，手動操作也無誤，但因只能依靠機翼的反推力減速，無法進行方向控制，最終選擇撞上跑道盡頭的外牆以避免飛機對居民區造成更大的傷害。據悉，機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客。據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已確認事故造成的120人死亡，2人獲救，正在進一步進行搜救工作。韓國消防部門指出，據現場狀況，除了已經獲救的2人之外，推測機上其餘179人可能全數罹難。